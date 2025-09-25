#АЭС в Казахстане
Общество

Прописка в Казахстане: какие документы нужны и должен ли хозяин квартиры присутствовать

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 12:59 Фото: gov4c.kz
Сегодня, 25 сентября 2025 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ответили на вопросы о прописке, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец, обратившийся в госкорпорацию, отметил, что ему нужна прописка. В связи с этим он поинтересовался, должен ли хозяин квартиры присутствовать при получении услуги и какие документы ему необходимо предоставить.

"Личное присутствие собственника с подтверждением согласия на регистрацию является обязательным. Для оформления постоянной регистрации необходимо предоставить: удостоверение личности собственника и удостоверение личности заявителя", – отметили в "Правительстве для граждан" в четверг.

Также в госкорпорации сообщили, что регистрацию можно оформить онлайн через портал электронного правительства с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Хорошую новость сообщили автолюбителям Казахстана

Ранее казахстанцам показали, как получить ключи ЭЦП удаленно. Подробнее об этом – здесь.

