Можно ли переоформить квартиру без мужа или жены

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 30 октября 2025 года рассказали о важном нюансе, который нужно учитывать при намерении сменить собственника недвижимости, сообщает Zakon.kz.

В НАО с вопросом обратилась казахстанка: "У нас квартира в совместной собственности с мужем. Могу ли я одна подать заявление на регистрацию изменений прав собственности, без второго собственника?"

В "Правительстве для граждан" дали отрицательный ответ.

"Если квартира находится в совместной собственности, подать заявление на регистрацию изменения прав собственности можно при согласии всех собственников. Согласие оформляется у нотариуса. Без нотариально заверенного согласия или присутствия остальных владельцев регистрация изменений не проводится Это требование установлено пунктом 4 Закона РК "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", – сообщили там.

