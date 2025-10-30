#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Советы

Можно ли переоформить квартиру без мужа или жены

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 12:29 Фото: freepik
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 30 октября 2025 года рассказали о важном нюансе, который нужно учитывать при намерении сменить собственника недвижимости, сообщает Zakon.kz.

В НАО с вопросом обратилась казахстанка: "У нас квартира в совместной собственности с мужем. Могу ли я одна подать заявление на регистрацию изменений прав собственности, без второго собственника?"

В "Правительстве для граждан" дали отрицательный ответ.

"Если квартира находится в совместной собственности, подать заявление на регистрацию изменения прав собственности можно при согласии всех собственников. Согласие оформляется у нотариуса. Без нотариально заверенного согласия или присутствия остальных владельцев регистрация изменений не проводится Это требование установлено пунктом 4 Закона РК "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", – сообщили там.

Ранее в "Правительстве для граждан" дали важный совет казахстанцам, готовящимся к сдаче экзаменов на права.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Нужно ли менять отчество детям, если муж сменил имя
13:14, 18 июля 2024
Нужно ли менять отчество детям, если муж сменил имя
Прописка в Казахстане: какие документы нужны и должен ли хозяин квартиры присутствовать
12:59, 25 сентября 2025
Прописка в Казахстане: какие документы нужны и должен ли хозяин квартиры присутствовать
Восстановление водительских прав после лишения: все, что нужно знать казахстанцам
14:32, 13 февраля 2025
Восстановление водительских прав после лишения: все, что нужно знать казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: