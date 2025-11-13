#АЭС в Казахстане
Общество

Когда казахстанцы узнают название для первой АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, строительство АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 13:01 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства по атомной энергии РК Гумар Сергазин в кулуарах Сената 13 ноября 2025 года высказался о выборе названия для первой в Казахстане атомной станции, передает корреспондент Zakon.kz.

Гумар Сергазин напомнил, что заявки от казахстанцев принимались с 25 сентября по 10 октября.

"Более 27 тысяч заявок поступило. На сегодняшний момент конкурсная комиссия отбирает данные заявки, и в ближайшее время о результатах мы вам сообщим. Я думаю, до конца данного месяца это будет уже известно", – добавил он.

Ранее председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев рассказал, какие названия АЭС предлагают казахстанцы в рамках конкурса. Он также назвал критерии при выборе названия первой АЭС в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
На сколько лет хватит Казахстану запасов урана
12:56, Сегодня
На сколько лет хватит Казахстану запасов урана
Саткалиев назвал критерии при выборе названия первой АЭС в Казахстане
11:56, 28 октября 2025
Саткалиев назвал критерии при выборе названия первой АЭС в Казахстане
Какие названия предлагают казахстанцы для АЭС
11:24, 01 октября 2025
Какие названия предлагают казахстанцы для АЭС
