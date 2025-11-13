Когда казахстанцы узнают название для первой АЭС

Заместитель председателя Агентства по атомной энергии РК Гумар Сергазин в кулуарах Сената 13 ноября 2025 года высказался о выборе названия для первой в Казахстане атомной станции, передает корреспондент Zakon.kz.

Гумар Сергазин напомнил, что заявки от казахстанцев принимались с 25 сентября по 10 октября. "Более 27 тысяч заявок поступило. На сегодняшний момент конкурсная комиссия отбирает данные заявки, и в ближайшее время о результатах мы вам сообщим. Я думаю, до конца данного месяца это будет уже известно", – добавил он. Ранее председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев рассказал, какие названия АЭС предлагают казахстанцы в рамках конкурса. Он также назвал критерии при выборе названия первой АЭС в Казахстане.

