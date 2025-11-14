Сразу в семи городах Казахстана объявлены НМУ: чем они опасны и кто должен ограничить прогулки

Сегодня сразу в семи городах Казахстана объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи с этим горожанам рекомендуется ограничить прогулки на открытом воздухе, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного на сайте РГП "Казгидромет":

"14 ноября 2025 года в городах Атырау, Актобе, Шымкент, Алматы, Астана, Караганда, Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

