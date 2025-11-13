Опасный воздух надвигается: в каких городах Казахстана объявлены НМУ и что это значит
Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".
"13 ноября 2025 года в городах Атырау, Актобе, Шымкенте, Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия", – говорится в предупреждении синоптиков.
Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 13 по 15 ноября 2025 года, можете узнать здесь.