Опасный воздух надвигается: в каких городах Казахстана объявлены НМУ и что это значит

Сегодня о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) предупредили жителей четырех городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"13 ноября 2025 года в городах Атырау, Актобе, Шымкенте, Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия", – говорится в предупреждении синоптиков.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

