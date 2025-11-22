В Астане, Алматы и еще шести городах ожидается НМУ: кому стоит насторожиться

22 ноября 2025 года сразу в восьми городах Казахстана объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи с этим горожанам рекомендуется ограничить прогулки на открытом воздухе, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", в субботу в городах Алматы, Атырау, Шымкент, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау и ночью в городе Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в Астане и 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 22 ноября.