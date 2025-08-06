Семь акимов из Алматинской области наказаны за нарушения земельного законодательства

В Талгарском районе за нарушения земельного законодательства наказали семерых сельских акимов. Об этом 6 августа 2025 года рассказали в прокуратуре Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, за последние три года государству возвращены более 2 тыс. га неиспользуемой земли.

"В текущем году выявлены более 4 тыс. га таких земель, по всем поданы иски в суд о возврате, два иска уже удовлетворены. Также в этом году выявлены факты неуплаты кадастровой стоимости земель при изменении целевого назначения на сумму 306 млн тенге, из которых 165 млн уже возмещены в бюджет. К дисциплинарной ответственности привлечены семь акимов сельских округов, из них двое за дискредитацию государственной службы". Прокуратура Алматинской области

Также сообщается, что удовлетворены протесты прокурора на незаконное изменение целевого назначения земли, ее перевод в частную собственность и предоставление дополнительных участков.

Ранее в акимате Алматы назвали районы города, где запретят строительство многоквартирных ЖК по требованию президента.