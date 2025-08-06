#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.53
620.52
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.53
620.52
6.71
Общество

Семь акимов из Алматинской области наказаны за нарушения земельного законодательства

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 16:40 Фото: pexels
В Талгарском районе за нарушения земельного законодательства наказали семерых сельских акимов. Об этом 6 августа 2025 года рассказали в прокуратуре Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, за последние три года государству возвращены более 2 тыс. га неиспользуемой земли.

"В текущем году выявлены более 4 тыс. га таких земель, по всем поданы иски в суд о возврате, два иска уже удовлетворены. Также в этом году выявлены факты неуплаты кадастровой стоимости земель при изменении целевого назначения на сумму 306 млн тенге, из которых 165 млн уже возмещены в бюджет. К дисциплинарной ответственности привлечены семь акимов сельских округов, из них двое за дискредитацию государственной службы".Прокуратура Алматинской области

Также сообщается, что удовлетворены протесты прокурора на незаконное изменение целевого назначения земли, ее перевод в частную собственность и предоставление дополнительных участков.

Ранее в акимате Алматы назвали районы города, где запретят строительство многоквартирных ЖК по требованию президента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
41-градусная изнуряющая жара, ливни с грозами и град надвигаются на Казахстан
Общество
17:53, Сегодня
41-градусная изнуряющая жара, ливни с грозами и град надвигаются на Казахстан
В Астане до сентября полностью перекроют движение на одном из перекрестков
Общество
16:57, Сегодня
В Астане до сентября полностью перекроют движение на одном из перекрестков
Жена Шавката Рахмонова проходит свидетелем по делу о смертельном ДТП – полиция
Общество
16:19, Сегодня
Жена Шавката Рахмонова проходит свидетелем по делу о смертельном ДТП – полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: