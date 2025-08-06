Семь акимов из Алматинской области наказаны за нарушения земельного законодательства
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В Талгарском районе за нарушения земельного законодательства наказали семерых сельских акимов. Об этом 6 августа 2025 года рассказали в прокуратуре Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, за последние три года государству возвращены более 2 тыс. га неиспользуемой земли.
"В текущем году выявлены более 4 тыс. га таких земель, по всем поданы иски в суд о возврате, два иска уже удовлетворены. Также в этом году выявлены факты неуплаты кадастровой стоимости земель при изменении целевого назначения на сумму 306 млн тенге, из которых 165 млн уже возмещены в бюджет. К дисциплинарной ответственности привлечены семь акимов сельских округов, из них двое за дискредитацию государственной службы".Прокуратура Алматинской области
Также сообщается, что удовлетворены протесты прокурора на незаконное изменение целевого назначения земли, ее перевод в частную собственность и предоставление дополнительных участков.
Ранее в акимате Алматы назвали районы города, где запретят строительство многоквартирных ЖК по требованию президента.
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