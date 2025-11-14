О парадоксальной ситуации, сложившейся в селах Казахстана, высказался Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 14 ноября 2025 года на втором Форуме работников сельского хозяйства, высказался о парадоксальной ситуации, сложившейся в селах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в последнее время ему поступает немало обращений от сельхозпроизводителей о нехватке рабочих рук.

"Особенно остро проблема проявляется в период посевной и уборочной кампаний, при расширении производства и строительстве новых объектов... Сложилась парадоксальная ситуация: одни утверждают, что на селе нет работы, другие – что не хватает работников. Работа, конечно, есть, но желания заниматься такой работой маловато. И это надо признать". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, кадровый дефицит частично восполняется за счет трудовых мигрантов из соседних стран.

"И аграрии просят увеличить квоты. Возможно, нужно пойти навстречу, хотя бы частично". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства обратился к преуспевающим предпринимателям.