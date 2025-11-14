#АЭС в Казахстане
Общество

О парадоксальной ситуации, сложившейся в селах Казахстана, высказался Токаев

Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, сельское хозяйство, фермерское хозяйство, ферма, коровы, скот, скотоводство, крупный рогатый скот, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 13:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 14 ноября 2025 года на втором Форуме работников сельского хозяйства, высказался о парадоксальной ситуации, сложившейся в селах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в последнее время ему поступает немало обращений от сельхозпроизводителей о нехватке рабочих рук.

"Особенно остро проблема проявляется в период посевной и уборочной кампаний, при расширении производства и строительстве новых объектов... Сложилась парадоксальная ситуация: одни утверждают, что на селе нет работы, другие – что не хватает работников. Работа, конечно, есть, но желания заниматься такой работой маловато. И это надо признать".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, кадровый дефицит частично восполняется за счет трудовых мигрантов из соседних стран.

"И аграрии просят увеличить квоты. Возможно, нужно пойти навстречу, хотя бы частично".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства обратился к преуспевающим предпринимателям.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
