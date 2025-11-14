165 чиновников наказаны за нарушения экозакона в Казахстане

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев 14 ноября 2025 года в Мажилисе рассказал о выявленных несанкционированных свалках в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, а уровень переработки по итогам 3 квартала 2025 года составил 27% при плане 30%.

"Согласно данным космического мониторинга по итогам 3 квартала текущего года, выявлено 3834 несанкционированных свалки, из них утилизировано 2867, уровень ликвидации составил 75%", – сказал Курмалаев.

Он также сообщил, что за нарушение требований экологического законодательства к административной ответственности привлечены 165 должностных лиц – это акимы и заместители акимов – на сумму более 12,3 млн тенге.

"Также сотрудниками правоохранительной службы за нарушение правил благоустройства наложено штрафов на общую сумму более 5,2 млрд тенге, взыскано – более 2,8 млрд тенге", – добавил вице-министр.

