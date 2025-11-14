#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Общество

165 чиновников наказаны за нарушения экозакона в Казахстане

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 15:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев 14 ноября 2025 года в Мажилисе рассказал о выявленных несанкционированных свалках в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, а уровень переработки по итогам 3 квартала 2025 года составил 27% при плане 30%.

"Согласно данным космического мониторинга по итогам 3 квартала текущего года, выявлено 3834 несанкционированных свалки, из них утилизировано 2867, уровень ликвидации составил 75%", – сказал Курмалаев.

Он также сообщил, что за нарушение требований экологического законодательства к административной ответственности привлечены 165 должностных лиц – это акимы и заместители акимов – на сумму более 12,3 млн тенге.

"Также сотрудниками правоохранительной службы за нарушение правил благоустройства наложено штрафов на общую сумму более 5,2 млрд тенге, взыскано – более 2,8 млрд тенге", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане намерены запретить ввоз и хранение чужих радиоотходов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям Казахстана
15:58, Сегодня
80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям Казахстана
Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК
09:50, 29 декабря 2022
Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК
Обмеление Каспийского моря: миллионы долларов нужны для восстановления экосистемы
16:04, 22 апреля 2025
Обмеление Каспийского моря: миллионы долларов нужны для восстановления экосистемы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: