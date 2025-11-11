#Народный юрист
Общество

Запретить ввоз и захоронение чужих радиоотходов намерены в Казахстане

Мажилис, законопроект, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 16:10 Фото: pixabay
В Мажилисе сегодня, 11 ноября 2025 года, презентовали законопроект "Об обращении с радиоактивными отходами", передает корреспондент Zakon.kz.

Об основных новеллах документа рассказал депутат Едил Жанбыршин. Он отметил, что сегодня на территории Казахстана источники ионизирующего излучения широко применяются в ядерной энергетике, науке, медицине, нефтегазовой и горнодобывающей отраслях. В результате образуются различные виды радиоактивных отходов (РАО).

"Действующее законодательство не охватывает данную сферу в полном объеме, а существующие нормы разрозненны. Поэтому главная цель законопроекта – создание единой правовой системы обращения с радиоактивными отходами, обеспечение защиты населения и окружающей среды от радиационного воздействия, а также установление порядка безопасного хранения и захоронения отходов", – отметил он.

Документом устанавливаются общие условия обращения с радиоактивными отходами, вводится институт национального оператора по обращению с РАО и определяются источники финансирования и технической инфраструктуры.

"Международная практика подтверждает, что наличие Национального оператора обеспечивает безопасную, прозрачную и экономически эффективную цепочку обращения с РАО, а также исключает раздробленность функций, обеспечивает единый стандарт безопасности и предотвращает "перекладывание бремени" обращения с радиационными отходами на будущие поколения", – мотивировал депутат.

Законопроектом также подробно регулируются процессы сбора, переработки, кондиционирования, захоронения, а также проектирование, строительство, эксплуатация и закрытие пунктов захоронения.

"Одной из важной нормы является запрещение ввоза, а также размещения и захоронения ввезенных (чужих) радиоактивных отходов на территории Республики Казахстан. Она направлена на защиту экологического суверенитета и национальной безопасности Казахстана", – подчеркнул Едил Жанбыршин.

20 августа 2025 года американский физик предложил использоваться ядерные отходы для получения трития – одного из основных видов топлива для термоядерных электростанций.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
