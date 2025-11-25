19 проектов по сортировке мусора запустят в Казахстане
Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев 25 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал о проводимой работе в сфере управления отходами, передает корреспондент Zakon.kz.
Он сообщил, что в рамках запущенного в 2024 году механизма льготного финансирования проектов в сфере управления отходами за счет утилизационных платежей АО "Жасыл даму" одобрено 60 проектов.
"Из них уже профинансированы 22 проекта на сумму 89,4 млрд тенге, а общая сумма финансирования механизма составляет 185 млрд тенге", – сказал Алиев.
Из одобренных 60 проектов:
- 8 направлены на приобретение 92 ед. мусоровозов;
- 19 проектов по сортировке с общей мощностью 2,3 млн тонн в год;
- 33 проекта направлены на переработку с общей мощностью 920 тыс. тонн в год.
"Реализация планируемых проектов позволит достичь 40% переработки отходов согласно установленным индикаторам в программных документах", – добавил вице-министр.
Ранее мы писали, что казахстанские предприятия будут перерабатывать вредные отходы.
