Общество

19 проектов по сортировке мусора запустят в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев 25 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал о проводимой работе в сфере управления отходами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в рамках запущенного в 2024 году механизма льготного финансирования проектов в сфере управления отходами за счет утилизационных платежей АО "Жасыл даму" одобрено 60 проектов.

"Из них уже профинансированы 22 проекта на сумму 89,4 млрд тенге, а общая сумма финансирования механизма составляет 185 млрд тенге", – сказал Алиев.

Из одобренных 60 проектов:

  • 8 направлены на приобретение 92 ед. мусоровозов;
  • 19 проектов по сортировке с общей мощностью 2,3 млн тонн в год;
  • 33 проекта направлены на переработку с общей мощностью 920 тыс. тонн в год.
"Реализация планируемых проектов позволит достичь 40% переработки отходов согласно установленным индикаторам в программных документах", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что казахстанские предприятия будут перерабатывать вредные отходы.

Азамат Сыздыкбаев
