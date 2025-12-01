Снегопады и ливни обрушатся на Казахстан 2 декабря

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде по стране на вторник, 2 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению метеорологов, на северо-западе, севере и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, а также ожидается гололед.

"В Мангистауской области пройдут осадки (преимущественно дождь), днем на западе области прогнозируется сильный дождь". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальную часть территории сохранит свое влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков.

Кроме того, по стране прогнозируются туманы, на юго-востоке и востоке страны усиление ветра.

Также мы сообщали, что со 2 по 4 декабря 2025 года на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов, сопровождающаяся дождем и снегом.