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Общество

Прогноз погоды на 8 января: большую часть Казахстана накроет снегопад

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 16:23 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды на предстоящую среду, 8 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза следует, что погода без осадков ожидается лишь на западе страны под влиянием антициклона.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдет снег. Сильный снег ожидается в центре, ночью на севере, в горных районах юга и юго-востока, днем на востоке страны".РГП "Казгидромет"

По республике прогнозируется туман, гололед, усиление ветра с метелью.

"Сильный снег ожидается на востоке, в горных районах Жетысуской области, на севере, востоке, юге Карагандинской, ночью на юге, востоке Акмолинской, в горных районах Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областей, днем на севере, юге Абайской и Восточно-Казахстанской областей".РГП "Казгидромет"

С консультативным прогнозом погоды по Казахстану на январь 2025 года можете ознакомиться по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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