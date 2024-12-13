Большую часть Казахстана накроют дожди со снегом

Погода разбушевалась не на шутку с наступлением первого зимнего месяца. О том, какие сюрпризы ожидают жителей Казахстана в предстоящую субботу, 14 декабря 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, погода без осадков, под влиянием отрога антициклона, сохраняется лишь на юго-востоке и востоке страны.

"На большую часть территории страны будет оказывать влияние ложбина циклона и с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки в виде дождя и снега, на западе области – снег, ночью на юго-западе – сильный снег... По республике ожидаются гололед, метель, туман, усиление ветра". РГП "Казгидромет"

В районе Алакольских озер Жетысуской области, по данным Гидрометцентра, очень сильный ветер 30 м/с и более.

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О том, какой будет погода по Казахстану в ближайшие трое суток – с 14 по 16 декабря 2024 года, можете узнать здесь.