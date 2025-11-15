Казахстанцев предупредили о задержках авиарейсов

Задержки коснутся рейсов, выполняемых на воздушных судах семейства Airbus NEO. Это связано с метеоусловиями, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Air Astana, производитель Airbus ввел ограничения на вылет воздушных судов типов A320neo, A321neo и A321LR в условиях переохлажденного тумана и видимости менее 150 метров.

"Подобные погодные условия характерны для Международного аэропорта Алматы в зимний период. Безопасность полетов остается безусловным приоритетом авиакомпании. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальный статус рейсов на официальном сайте или в мобильном приложении Air Astana", – поделилась пресс-служба авиакомпании.

13 ноября 2025 года в управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы раскрыли некоторые подробности по строительству трассы, которая соединит Большую алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД) и аэропорт южной столицы.