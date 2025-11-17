В МВД заявили о расширении использования дронов

В Министерстве внутренних дел (МВД) 17 ноября 2025 года заявили о расширении использования дронов в обеспечении правопорядка, сообщает Zakon.kz.

Как указывают в ведомстве, сегодня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали одним из ключевых инструментов эффективности работы полиции.

Дроны в дорожной безопасности

Оснащенные современными камерами, БПЛА позволяют в режиме реального времени фиксировать нарушения правил дорожного движения (ПДД), контролировать сложные участки трасс и оперативно передавать данные на посты полиции.

Дальность полета до 20 км позволяет осуществлять полноценное воздушное патрулирование, включая загруженные автомагистрали и труднодоступные территории.

"С помощью дронов уже выявлено свыше 6 тысяч нарушений ПДД. Постоянный мониторинг с воздуха способствует снижению аварийности и позволяет своевременно реагировать на потенциально опасные ситуации", – отметили в МВД.

Общественный порядок на массовых мероприятиях

Дроны стали незаменимым элементом контроля во время концертов, спортивных матчей и праздничных мероприятий. Камеры высокого разрешения фиксируют скопления людей, позволяют своевременно выявлять подозрительные действия и оперативно направлять патрули на потенциально проблемные участки.

Оперативно-служебная деятельность

"БПЛА активно применяются при проведении осмотров мест происшествий, поиске пропавших, документировании следов преступлений и мониторинге криминогенной обстановки. Аэрофотосъемка, видеофиксация и наблюдение в реальном времени повышают качество собираемых доказательств и ускоряют процесс расследования", – сообщили в ведомстве.

В качестве примера привели оперативно-профилактические мероприятия "Қарасора" и "Правопорядок" в Шымкенте. Когда передвижение 44-летней подозреваемой в сбыте синтетических наркотиков отслеживали с помощью БПЛА. Это позволило задержать ее с поличным. В багажнике автомобиля обнаружили более двух килограммов наркотиков.

В полиции Астаны ранее заявили об усилении мер общественной безопасности с помощью дронов и интеллектуальных систем видеонаблюдения.