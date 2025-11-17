#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Общество

В МВД заявили о расширении использования дронов

дрон, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 09:30 Фото: Sergek Group
В Министерстве внутренних дел (МВД) 17 ноября 2025 года заявили о расширении использования дронов в обеспечении правопорядка, сообщает Zakon.kz.

Как указывают в ведомстве, сегодня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали одним из ключевых инструментов эффективности работы полиции.

Дроны в дорожной безопасности

Оснащенные современными камерами, БПЛА позволяют в режиме реального времени фиксировать нарушения правил дорожного движения (ПДД), контролировать сложные участки трасс и оперативно передавать данные на посты полиции.

Дальность полета до 20 км позволяет осуществлять полноценное воздушное патрулирование, включая загруженные автомагистрали и труднодоступные территории.

"С помощью дронов уже выявлено свыше 6 тысяч нарушений ПДД. Постоянный мониторинг с воздуха способствует снижению аварийности и позволяет своевременно реагировать на потенциально опасные ситуации", – отметили в МВД.

Общественный порядок на массовых мероприятиях

Дроны стали незаменимым элементом контроля во время концертов, спортивных матчей и праздничных мероприятий. Камеры высокого разрешения фиксируют скопления людей, позволяют своевременно выявлять подозрительные действия и оперативно направлять патрули на потенциально проблемные участки.

Оперативно-служебная деятельность

"БПЛА активно применяются при проведении осмотров мест происшествий, поиске пропавших, документировании следов преступлений и мониторинге криминогенной обстановки. Аэрофотосъемка, видеофиксация и наблюдение в реальном времени повышают качество собираемых доказательств и ускоряют процесс расследования", – сообщили в ведомстве.

В качестве примера привели оперативно-профилактические мероприятия "Қарасора" и "Правопорядок" в Шымкенте. Когда передвижение 44-летней подозреваемой в сбыте синтетических наркотиков отслеживали с помощью БПЛА. Это позволило задержать ее с поличным. В багажнике автомобиля обнаружили более двух килограммов наркотиков.

В полиции Астаны ранее заявили об усилении мер общественной безопасности с помощью дронов и интеллектуальных систем видеонаблюдения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане: АФМ раскрывает ключевые детали
09:36, Сегодня
Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане: АФМ раскрывает ключевые детали
Притоны в трех ЖК и вымогательство: МВД провело задержания в Астане
09:19, 22 сентября 2025
Притоны в трех ЖК и вымогательство: МВД провело задержания в Астане
К казахстанцам с призывом обратилось МВД
09:14, 28 ноября 2024
К казахстанцам с призывом обратилось МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: