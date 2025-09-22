Притоны в трех ЖК и вымогательство: МВД провело задержания в Астане

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана усилили превентивные меры по обеспечению безопасности граждан в столице. Об этом сегодня, 22 сентября 2025 года, заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что на превентивной основе проводится работа по выявлению и нейтрализации криминальных проявлений.

"Так, в сентябре в ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали жителя столицы, который, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, занимался вымогательством. У злоумышленника изъято поддельное удостоверение". Пресс-служба МВД РК

Также оперативники Астаны пресекли деятельность ранее судимой жительницы, организовавшей схему вымогательства через социальные сети. Под предлогом знакомства и встреч подозреваемая угрожала мужчинам обращением в полицию с ложными заявлениями об изнасиловании. Она задержана и привлечена к ответственности.

"Задержан 25-летний мужчина, который под угрозой физической расправы занимался вымогательством. При задержании у него изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы". Пресс-служба МВД РК

Кроме того, при проверке оперативной информации и сигналов от жителей столицы установлена группа иногородних лиц, организовавших незаконный бизнес, связанный с сексуальной эксплуатацией девушек на территории жилых комплексов "Лазурный квартал", "Дипломат" и "Мисон".

"Всего задержано 14 лиц, организаторы водворены в ИВС", – отметил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Как подчеркнул спикер, Министерство внутренних дел акцентирует, что обеспечению безопасности граждан и контролю за криминогенной обстановкой в столице в рамках концепции "Закон и Порядок" уделяется первоочередное внимание.

12 сентября 2025 года по всему Казахстану начались усиленные рейды. Причину назвали в МВД.