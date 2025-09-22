Притоны в трех ЖК и вымогательство: МВД провело задержания в Астане
Уточняется, что на превентивной основе проводится работа по выявлению и нейтрализации криминальных проявлений.
"Так, в сентябре в ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали жителя столицы, который, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, занимался вымогательством. У злоумышленника изъято поддельное удостоверение".Пресс-служба МВД РК
Также оперативники Астаны пресекли деятельность ранее судимой жительницы, организовавшей схему вымогательства через социальные сети. Под предлогом знакомства и встреч подозреваемая угрожала мужчинам обращением в полицию с ложными заявлениями об изнасиловании. Она задержана и привлечена к ответственности.
"Задержан 25-летний мужчина, который под угрозой физической расправы занимался вымогательством. При задержании у него изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы".Пресс-служба МВД РК
Кроме того, при проверке оперативной информации и сигналов от жителей столицы установлена группа иногородних лиц, организовавших незаконный бизнес, связанный с сексуальной эксплуатацией девушек на территории жилых комплексов "Лазурный квартал", "Дипломат" и "Мисон".
"Всего задержано 14 лиц, организаторы водворены в ИВС", – отметил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.
Как подчеркнул спикер, Министерство внутренних дел акцентирует, что обеспечению безопасности граждан и контролю за криминогенной обстановкой в столице в рамках концепции "Закон и Порядок" уделяется первоочередное внимание.
