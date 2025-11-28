#АЭС в Казахстане
Общество

Никогда не делайте этого! – в МВД обратились к казахстанцам

логотип МВД, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 09:27 Фото: МВД
В Министерстве внутренних дел (МВД) 28 ноября 2025 года напомнили, что с 16 сентября введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денег в преступных целях – дропперство, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что с момента вступления в силу новой нормы в стране зарегистрировано 10 уголовных дел, связанных с фактами сознательного предоставления казахстанцам своих банковских счетов наркосбытчикам за материальное вознаграждение.

"Так, в Уральске 18-летний парень передал свою платежную карту преступной группе, которая использовалась наркосбытчиками. Подозреваемый задержан и дал признательные показания. В Семее 23-летний местный житель предоставил злоумышленникам доступ к своей банковской карте, которая на протяжении трех месяцев применялась для вывода денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело", – привели примеры в МВД.

А в Атырауской области 21-летняя девушка получила более 400 переводов на свою банковскую карту от сбыта наркотиков.

Комитет по противодействию наркопреступности МВД предупреждает, что за совершение таких преступлений предусмотрена ответственность – от штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей до 7 лет лишения свободы.

"Никогда не передавайте свои банковские реквизиты посторонним лицам – даже за материальное вознаграждение. Это может стоить вам не только репутации, но и свободы", – обратились в МВД.

Накануне, 27 ноября, в Астане на форуме "Уроки цифровой безопасности от АФМ" оперуполномоченный по особо важным делам ДЭР по Туркестанской области Гульзия Карсыбай рассказала, кто чаще всего становится жертвой дроп-схем.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
