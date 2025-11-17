#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Общество

Закрыли 10 офисов в России, Украине и Армении: Асылов раскрыл итоги международной охоты на мошенников

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 10:27 Фото: freepik
Генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о запуске Анти Call-Центра – проекта, направленного на перехват звонков мошенников и предупреждение преступлений до их совершения, сообщает Zakon.kz.

Проект запущен в Астане и уже имеет положительные результаты.

"С момента начала работы, а это чуть более трех месяцев, перехвачено свыше 70 тысяч зарубежных звонков потенциальным жертвам. Центр укомплектован квалифицированными операторами и работает при координации прокуроров в круглосуточном режиме. В результате в Астане по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается устойчивое снижение интернет-мошенничеств на 22%. Иными словами, тысячи граждан были защищены от финансовых потерь и обмана", – написал Асылов в X (Twitter) 17 ноября 2025 года.

Он отметил, что центр также помогает находить за рубежом колл-центры и цифровые устройства, через которые мошенники обманывают казахстанцев.

"Уже дезорганизовано 10 преступных офисов телефонных мошенников в России, Украине и Армении совместно с правоохранительными органами указанных государств... Ими задержаны 63 злоумышленника, изъяты сотни единиц спецтехники, в которых обнаружены программные обеспечения для подмены изображения и голоса (технологии дипфейк) и базы персональных данных граждан Казахстана", – продолжил генпрокурор.

По его словам, преступления не знают границ, и поэтому международное взаимодействие становится ключевым инструментом в борьбе с ними.

"Так, налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами Республики Беларусь, с которыми создана совместная следственно-оперативная группа, и в настоящее время к ответственности привлекаются 55 человек, орудовавших в Беларуси против граждан других стран, в том числе Казахстана. Сумма нанесенного ими нашим гражданам ущерба составила более 67 миллионов тенге", – отметил Асылов.

Он поручил масштабировать проект "Анти Call-Центры" в других областных центрах и городах республиканского значения.

10 ноября Берик Асылов рассказал о создании двух инновационных инструментов – "Crypto Trace" и "ProkAi", созданных для борьбы с наркопреступностью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Принимать бескомпромиссные меры поручил Берик Асылов
14:26, 03 октября 2024
Принимать бескомпромиссные меры поручил Берик Асылов
Берик Асылов: Операция по смещению высшего руководства была тщательно спланирована
11:03, 05 января 2023
Берик Асылов: Операция по смещению высшего руководства была тщательно спланирована
Берик Асылов о защите бизнеса: Необходимо переориентировать работу
17:24, 23 мая 2023
Берик Асылов о защите бизнеса: Необходимо переориентировать работу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: