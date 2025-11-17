Закрыли 10 офисов в России, Украине и Армении: Асылов раскрыл итоги международной охоты на мошенников

Генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о запуске Анти Call-Центра – проекта, направленного на перехват звонков мошенников и предупреждение преступлений до их совершения, сообщает Zakon.kz.

Проект запущен в Астане и уже имеет положительные результаты.

"С момента начала работы, а это чуть более трех месяцев, перехвачено свыше 70 тысяч зарубежных звонков потенциальным жертвам. Центр укомплектован квалифицированными операторами и работает при координации прокуроров в круглосуточном режиме. В результате в Астане по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается устойчивое снижение интернет-мошенничеств на 22%. Иными словами, тысячи граждан были защищены от финансовых потерь и обмана", – написал Асылов в X (Twitter) 17 ноября 2025 года.

Он отметил, что центр также помогает находить за рубежом колл-центры и цифровые устройства, через которые мошенники обманывают казахстанцев.

"Уже дезорганизовано 10 преступных офисов телефонных мошенников в России, Украине и Армении совместно с правоохранительными органами указанных государств... Ими задержаны 63 злоумышленника, изъяты сотни единиц спецтехники, в которых обнаружены программные обеспечения для подмены изображения и голоса (технологии дипфейк) и базы персональных данных граждан Казахстана", – продолжил генпрокурор.

По его словам, преступления не знают границ, и поэтому международное взаимодействие становится ключевым инструментом в борьбе с ними.

"Так, налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами Республики Беларусь, с которыми создана совместная следственно-оперативная группа, и в настоящее время к ответственности привлекаются 55 человек, орудовавших в Беларуси против граждан других стран, в том числе Казахстана. Сумма нанесенного ими нашим гражданам ущерба составила более 67 миллионов тенге", – отметил Асылов.

Он поручил масштабировать проект "Анти Call-Центры" в других областных центрах и городах республиканского значения.

10 ноября Берик Асылов рассказал о создании двух инновационных инструментов – "Crypto Trace" и "ProkAi", созданных для борьбы с наркопреступностью.