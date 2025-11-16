#АЭС в Казахстане
События

Сразу в 11 городах Казахстана прогнозируют загрязнение воздуха 17 ноября

телебашня, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 17:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) в понедельник, 17 ноября, ожидаются сразу в одиннадцати городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

17 ноября 2025 года в городах Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Шымкент, Караганда, Жезказган, Темиртау, Балхаш, Усть-Каменогорск и Риддер ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 17:41
Осадки, метель и туман: синоптики рассказали о погоде на 17 ноября

Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана на 17 ноября.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
