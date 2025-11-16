Сразу в 11 городах Казахстана прогнозируют загрязнение воздуха 17 ноября

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) в понедельник, 17 ноября, ожидаются сразу в одиннадцати городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

17 ноября 2025 года в городах Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Шымкент, Караганда, Жезказган, Темиртау, Балхаш, Усть-Каменогорск и Риддер ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана на 17 ноября.