Чего ждать казахстанцам от погоды 18-20 февраля

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 18-20 февраля 2025 года. Согласно данным специалистов, в эти дни жителей страны ждет неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному прогнозу, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег с метелью, на западе и юге республики осадки в виде дождя и снега.

Также по всей республике ожидается гололед, усиление ветра и туман.

"Температурный фон останется стабильным. Резких изменений не прогнозируется". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Метеорологи уже напоминали, что февраль – один из самых переменчивых месяцев в году, для которого характерны резкие перепады температуры воздуха – морозы и оттепели. С прогнозом на последний месяц зимы в Казахстане можно ознакомиться по этой ссылке.