#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Общество

Чего ждать казахстанцам от погоды 18-20 февраля

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 12:19 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 18-20 февраля 2025 года. Согласно данным специалистов, в эти дни жителей страны ждет неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному прогнозу, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег с метелью, на западе и юге республики осадки в виде дождя и снега.

Также по всей республике ожидается гололед, усиление ветра и туман.

"Температурный фон останется стабильным. Резких изменений не прогнозируется".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Метеорологи уже напоминали, что февраль – один из самых переменчивых месяцев в году, для которого характерны резкие перепады температуры воздуха – морозы и оттепели. С прогнозом на последний месяц зимы в Казахстане можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Акимат Алматы намерен перенять успешную практику Пекина в полицентричном развитии города
Общество
12:58, Сегодня
Акимат Алматы намерен перенять успешную практику Пекина в полицентричном развитии города
Что такое социальный отпуск и кому из казахстанцев он полагается
Общество
12:31, Сегодня
Что такое социальный отпуск и кому из казахстанцев он полагается
12-летний "регулировщик" вызвал восхищение, но попал в поле зрения полиции Астаны
Общество
12:03, Сегодня
12-летний "регулировщик" вызвал восхищение, но попал в поле зрения полиции Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: