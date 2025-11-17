#АЭС в Казахстане
Общество

До -4°С на севере и тепло +21°С на юге: прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента

листья, осень, погода, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 15:15 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие дни по трем городам страны. Так, с 18 по 20 ноября 2025 года в Астане похолодает до -4°С, тогда как в Алматы и Шымкенте сохранится относительно теплая осенняя погода – до +15°С и +21°С соответственно, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 18 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5-7°С.
  • 19 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5-7°С.
  • 20 ноября: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +3-5°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 18 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем +12-14°С.
  • 19-20 ноября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +4-6°С, днем +13-15°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 18 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +4-6°С, днем +19-21°С.
  • 19 ноября: переменная облачность. Ветер – 8-13 метров секунду. Температура воздуха ночью +4-6°С, днем +15-17°С.
  • 20 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +3-5°С, днем +14-16°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 15:15
Декабрь 2025 года будет теплее нормы на большей части Казахстана

Ранее стало известно, что с 18 по 20 ноября 2025 года на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: