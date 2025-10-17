Жителей Алматы порадуют теплые выходные до +20°С

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили очередной прогноз погоды на 18-20 октября 2025 года по трем крупнейшим городам страны. Согласно ему, в Астане, Алматы и Шымкенте осадков не будет и ожидаются теплые выходные, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +0+2°С, днем +8+10°С.

19 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С.

20 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С. Прогноз погоды по Алматы 18 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

19 октября: переменная облачность, днем дождь. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.

20 октября: переменная облачность, ночью дождь, туман. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С. Прогноз погоды по Шымкенту 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

19 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

20 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +21+23°С. С прогнозом погоды по всему Казахстану с 18 по 20 октября можно ознакомиться по этой ссылке.

