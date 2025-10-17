#АЭС в Казахстане
Общество

Жителей Алматы порадуют теплые выходные до +20°С

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 14:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили очередной прогноз погоды на 18-20 октября 2025 года по трем крупнейшим городам страны. Согласно ему, в Астане, Алматы и Шымкенте осадков не будет и ожидаются теплые выходные, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +0+2°С, днем +8+10°С.
  • 19 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С.
  • 20 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 18 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
  • 19 октября: переменная облачность, днем дождь. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.
  • 20 октября: переменная облачность, ночью дождь, туман. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.
  • 19 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.
  • 20 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +21+23°С.

С прогнозом погоды по всему Казахстану с 18 по 20 октября можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: