Общество

В Казахстане появится новый формат тестирования школьников

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 15:50 Фото: Национальный центр тестирования
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 19 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, как в Казахстане планируют изменить подход к тестированию школьников перед поступлением в вузы, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр предупредил, что смена формата тестирования – долгосрочный проект, поэтому, он считает, что у родительского сообщества и самих абитуриентов не должно быть переживаний.

"Мы очень ответственно подходим к этому вопросу, понимаем, что это большая реформа. Она затрагивает огромное количество людей и требует поэтапного перехода. Поэтому в 2026 году точно не будет никаких изменений в текущем формате. По предварительному плану, который мы сейчас обсуждаем с представителями ETS (Educational Testing Service – Прим.Ред.), группа наших тестологов пройдет обучение в штаб-квартире ETS. Напоминаю, это, пожалуй, самая крупная в мире организация, разрабатывающая тесты. Это разработчики TOEFL, SAT, GRE. Все основные тестовые системы созданы ими. Я сам посещал их кампус: две с половиной тысячи докторов наук, которые занимаются исключительно тестами. После обучения наших тестологов начнется предварительная разработка нового теста. В этом и заключается уникальность нашей договоренности", – озвучил он.

По его словам, вместе с партнерами планируется создать универсальный тест, который позволит казахстанским студентам поступать в университеты по всему миру. Этот международно признаваемый placement-тест будут разрабатывать минимум год. После его подготовки абитуриентам, сдающим ЕНТ, предложат выбор формата экзамена.

"Можно будет сдать как традиционный ЕНТ и поступать в университеты Казахстана, так и новый тест, который сейчас разрабатывается. Думаю, его запуск начнется не раньше 2027 года. С этим тестом абитуриенты смогут поступать в зарубежные университеты, а также в филиалы иностранных вузов, открывшиеся в Казахстане", – сказал Саясат Нурбек.

Он подчеркнул, что традиционный формат ЕНТ будет сохраняться до тех пор, пока в нем не отпадет необходимость.

"Если ЕНТ оценивает преимущественно знания, полученные в рамках школьной программы, то новый тест будет включать дополнительный компонент, оценивающий так называемые "жизненные науки". Он позволит понять, насколько ученик или студент активен, обладает ли логическим и критическим мышлением, функциональной грамотностью. То есть оцениваться будет не просто объем знаний и то, насколько хорошо он его заучил, и на следующий день забыл, а то, насколько школьник подготовлен к жизни: насколько правильно он оценивает реальность, владеет ли логическими инструментами, сформированы ли у него навыки коммуникации, критического мышления и обработки информации", – озвучил министр.

По его мнению, новый формат теста позволит проявить себя не только отличникам, но и тем, чьи сильные стороны не ограничиваются академическими знаниями. Он отметил, что в жизни успех определяется не зубрежкой, а реальными навыками и способностью мыслить, поэтому тест должен учитывать эти качества.

Ранее были названы пороговые баллы ЕНТ для поступления в 2026 году.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
