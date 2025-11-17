Астанчане массово жалуются на пропажу противовирусных препаратов: что ответили в Минздраве
В Threads пользователи пишут, что объехали десятки аптек, однако флукап, флувир, тамефлю, осельтамивир и их аналоги отсутствуют на полках. Многие отмечают, что готовы купить даже начатые упаковки.
По словам горожан, особенно остро проблема стоит у семей с маленькими детьми – люди просят помощи в городских чатах и предлагают самостоятельно подъехать за лекарством в любую точку города.
Несколько жителей также сообщили, что обзвонили все ближайшие аптеки, однако нигде не смогли найти необходимые препараты.
В Комитете медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК заявили, что дефицита в стране нет, а необходимые запасы противовоспалительных и противовирусных препаратов находятся на складах дистрибьюторов.
По информации Комитета, с начала года выданы и разрешены к применению следующие партии:
- флувир, 30 мг – 58 684 упаковки,
- флувир, 75 мг – 115 208 упаковок,
- флукап (порошок для суспензии) – 77 532 упаковки.
Также, согласно мониторингу розничных аптек Астаны, в продаже имеются другие противовирусные средства:
- ингавирин (30, 60, 90 мг), гроприносин (500/1000 мг), полиоксидоний, эргоферон, кагоцел, арпефлю, тилаксин, анаферон, галавит, валтеро, ациклостад, валовекс, улкарил, умкалор, афлубин.
Комитет сообщил, что на текущей неделе в Астану ожидается дополнительная поставка востребованных препаратов:
- осевир, 75 мг №10 (осельтамивир),
- флукап,
- флувир (30 и 75 мг).
Ведомство подчеркнуло, что территориальные департаменты продолжают еженедельный мониторинг наличия противовирусных препаратов в оптовой и розничной сети.
