Астанчане массово жалуются на пропажу противовирусных препаратов: что ответили в Минздраве

Жители Астаны массово сообщают о трудностях в поиске противовирусных препаратов на основе осельтамивира, сообщает Zakon.kz.

В Threads пользователи пишут, что объехали десятки аптек, однако флукап, флувир, тамефлю, осельтамивир и их аналоги отсутствуют на полках. Многие отмечают, что готовы купить даже начатые упаковки.

По словам горожан, особенно остро проблема стоит у семей с маленькими детьми – люди просят помощи в городских чатах и предлагают самостоятельно подъехать за лекарством в любую точку города.

Несколько жителей также сообщили, что обзвонили все ближайшие аптеки, однако нигде не смогли найти необходимые препараты.

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК заявили, что дефицита в стране нет, а необходимые запасы противовоспалительных и противовирусных препаратов находятся на складах дистрибьюторов.

По информации Комитета, с начала года выданы и разрешены к применению следующие партии:

флувир, 30 мг – 58 684 упаковки,

флувир, 75 мг – 115 208 упаковок,

флукап (порошок для суспензии) – 77 532 упаковки.

Также, согласно мониторингу розничных аптек Астаны, в продаже имеются другие противовирусные средства:

ингавирин (30, 60, 90 мг), гроприносин (500/1000 мг), полиоксидоний, эргоферон, кагоцел, арпефлю, тилаксин, анаферон, галавит, валтеро, ациклостад, валовекс, улкарил, умкалор, афлубин.

Комитет сообщил, что на текущей неделе в Астану ожидается дополнительная поставка востребованных препаратов:

осевир, 75 мг №10 (осельтамивир),

флукап,

флувир (30 и 75 мг).

Ведомство подчеркнуло, что территориальные департаменты продолжают еженедельный мониторинг наличия противовирусных препаратов в оптовой и розничной сети.

