Общество

Переход на нагреваемый табак снижает вред для зубов и десен – исследование

Переход на нагреваемый табак, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 12:00 Фото: из личного архива Мейрама Раганина
Клиническое испытание подтверждает положительные изменения у курильщиков через полгода после перехода.

Ученые РОО "Экспертное сообщество стоматологов Казахстана" завершили клиническое исследование, сравнив влияние традиционных сигарет и перехода на изделия с нагреваемым табаком на здоровье полости рта. Участники, перешедшие на бездымную альтернативу, продемонстрировали клинически значимые улучшения по ключевым индикаторам уже через шесть месяцев. Это подтверждает данные предыдущего пилотного исследования 2021 года и вносит вклад в доказательную базу отечественной медицины, подчеркивая актуальность темы для профилактики заболеваний, связанных с курением, подчеркнули исследователи.

Методология и участники

Исследование под названием "Изучение состояния полости рта после перехода от курения сигарет к употреблению изделий с нагреваемым табаком с учетом региональных особенностей" проведено под руководством президента РОО "Экспертное сообщество стоматологов Казахстана" Мейрама Раганина, врача-стоматолога, кандидата медицинских наук, PhD.

В проекте участвовали 80 человек в возрасте от 35 до 44 лет, по 20 из каждого города: Астаны, Алматы, Шымкента и Усть-Каменогорска. Все они имели стаж курения не менее трех лет и были относительно здоровы, без тяжелых сопутствующих заболеваний, таких как бронхиальная астма в крайней степени или туберкулез. Участников разделили на две группы по 40 человек: одна продолжала курить сигареты, вторая перешла на изделия с нагреваемым табаком. Это открытое нерандомизированное клиническое наблюдение длилось шесть месяцев, с оценкой динамики в течение 6-8 месяцев для фиксации тенденций.

"Самое вредное в курении – это продукты горения, и они несут организму значительно больший вред, чем никотин".Президент РОО "Экспертное сообщество стоматологов Казахстана", врач-стоматолог, PhD Мейрам Раганин

Для анализа использовали четыре индикатора. Индекс КПУ отражал наличие кариозных, пломбированных и удаленных зубов. Индекс PMA оценивал состояние пародонта, включая воспаление десен. Цитологический анализ соскоба выявлял изменения на клеточном уровне, такие как гиперкератоз, предраковое состояние. Автофлуоресцентная стоматоскопия с помощью специальной лампы показывала отражения слизистой в зеленом, красном и черном спектрах, указывая на здоровые или патологические зоны.

Ключевые результаты и тенденции

Раганин отметил, что в группе, продолжавшей курить, индекс КПУ слегка вырос из-за новых кариозных полостей, а PMA ухудшился, сигнализируя о прогрессе проблем с пародонтом. Цитология зафиксировала увеличение гиперкератозных клеток, а стоматоскопия показала больше красных и черных пятен при уменьшении зеленых отражений.

В группе перехода на нагреваемый табак первые три месяца прошли без заметных сдвигов, с сохранением стабильности. Однако к шестому-восьмому месяцу наметились улучшения: гиперкератоз полностью исчез, PMA повысился, указывая на лучшее состояние десен, а КПУ остался на исходном уровне без ухудшений. Зеленые отражения слизистой увеличились, а патологические пятна сократились.

Фото: авторы исследований

С научной точки зрения эти данные иллюстрируют тенденцию к снижению токсической нагрузки на полость рта при значительном снижении количества продуктов горения, которые образуются при курении сигарет. Результаты согласуются с мировыми исследованиями, где аналогичные альтернативы демонстрируют меньший вред, хотя дискуссии в сообществе продолжаются. Участники отметили субъективные улучшения, включая исчезновение неприятного запаха изо рта, снижение одышки при подъеме по лестнице и уменьшение кашля с хрипотой. Привыкание к новому продукту заняло 1,5-2 недели, после чего желание вернуться к сигаретам пропало.

Влияние на практику и профилактику

Выводы подкрепляют подход, основанный на снижении вреда и признанный Всемирной организацией здравоохранения и другими международными авторитетными организациями. Раганин утверждает, что для никотинозависимых, которые не хотят или не могут бросить курить, изделия с нагреваемым табаком служат шагом к минимизации ущерба, с возможностью постепенного уменьшения дозы никотина для полного отказа в перспективе. Это особенно важно для стоматологов, поскольку курение провоцирует рак полости рта и другие заболевания слизистой.

"Уже через 6-8 месяцев начиналось улучшение состояния ротовой полости у тех, кто перешел с курения сигарет на употребление изделий с нагреваемым табаком".Президент РОО "Экспертное сообщество стоматологов Казахстана", врач-стоматолог, PhD Мейрам Раганин

В сравнении с 2021 годом, когда в Астане на 30 участниках выявили худшие показатели у курильщиков сигарет и лучшие у некурящих, новое исследование усилило доказательства, добавив динамику перехода. Оно помогает врачам лучше понимать последствия альтернативы и интегрировать данные в консультации, способствуя профилактике через объективную информацию.

Фото: из личного архива Мейрама Раганина

Перспективы дальнейших работ

Ассоциация готова делиться с коллегами результатами и выводами исследования для их внедрения в практику, особенно при работе с пациентами, стремящимися снизить вред. По словам Раганина, сейчас готовится научная публикация по итогам исследования.

При этом все эксперты единодушны: приоритетом остается полный отказ от табака и никотина в любой форме, поскольку любой вариант несет риски, и лучше никогда не начинать.

Айсулу Омарова
