Скрининги на онкологию будут проводить в рамках ГОБМП
Постановлением правительства от 23 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в перечень медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.
В частности, специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в порядке, определяемом уполномоченным органом, дополнена строчкой:
- скрининговые исследования на раннее выявление онкологических заболеваний.
Ранее данный скрининг проводился в рамках ОСМС.
Кроме того, в указанную помощь, оказываемую в рамках ГОБМП, входит:
- профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
- услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);
- диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях по перечню, определяемому уполномоченным органом;
- диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению, по перечню и в порядке, определяемым уполномоченным органом.
Также уточняется, в рамках специализированной медицинской помощи проводятся профилактические медицинские осмотры в порядке и с периодичностью, определенных уполномоченным органом, за исключением профилактических осмотров и скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Постановление вводится в действие с 6 октября 2025 года и распространяется на отношения, возникшие с 7 мая 2025 года.
