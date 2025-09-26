Скрининги на онкологию будут проводить в рамках ГОБМП

Постановлением правительства от 23 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в перечень медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

В частности, специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в порядке, определяемом уполномоченным органом, дополнена строчкой:

скрининговые исследования на раннее выявление онкологических заболеваний.

Ранее данный скрининг проводился в рамках ОСМС.

Кроме того, в указанную помощь, оказываемую в рамках ГОБМП, входит:

профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;

услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);

диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях по перечню, определяемому уполномоченным органом;

диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению, по перечню и в порядке, определяемым уполномоченным органом.

Также уточняется, в рамках специализированной медицинской помощи проводятся профилактические медицинские осмотры в порядке и с периодичностью, определенных уполномоченным органом, за исключением профилактических осмотров и скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Постановление вводится в действие с 6 октября 2025 года и распространяется на отношения, возникшие с 7 мая 2025 года.