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Общество

Какие виды рака передаются генетически, рассказали онкологи

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, кровь, переливание крови, анализ, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 22:28 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, науке и образовательной деятельности ННОЦ Оксана Шатковская рассказала корреспонденту Zakon.kz о важности прогноза по раку молочной железы и яичников.

Оксана Шатковская заявила, что причин онкозаболеваний достаточно много.

"Это и банальные наши привычки – неправильный образ жизни, курение, алкоголь. Есть уровень доказательности, есть большие исследования, и вот курение является почти в 80% случаев причиной рака легкого. Рак легкого убивает практически каждого второго мужчину в мире. В мире первая причина смерти – это рак легких. И у нас в стране такая же ситуация. Есть также большая роль наследственности, тогда когда есть генетическая предрасположенность к развитию онкозаболеваний. Сегодня в Казахстане также можно провести обследование, пока это не рутина, и пока это не бесплатно, но можно пройти генетическое исследование, связанное с генами BRCA1 и BRCA2, и получить какой-то прогноз по раку молочной железы и яичников", – отметила она. 

По ее словам, такой анализ можно провести в Институте генетики и физиологии в Алматы.

"Теория наследственных раков достаточно широкая, я говорила про рак молочной железы. Безусловно, нужно обратиться к молодым женщинам, если у них есть два и более родственников по женской линии – мама, бабушка, родная тетя, у которых есть в анамнезе либо рак молочной железы, либо рак яичников, либо рак кишечника. Потому что именно такой вот алгоритм, который говорит, что здесь необходимо исключить и продиагностировать эти гены BRCA1 и BRCA2, чтобы знать вероятность развития у этой женщины онкологии. Эти три вида рака связаны с этими генами", – пояснила спикера. 

Для профилактики рака шейки матки, добавила специалист, применяется вакцинация против вируса папилломы человека.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность вакцинации мальчиков против ВПЧ. 

Мадина Мамырханова
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