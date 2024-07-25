Вызывает бесплодие у девочек: Минздрав РК отреагировал на фейк о вакцине против ВПЧ

В Казнете пользователи распространили ролик, где говорится, что вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ), которую с 2024 года казахстанские девочки будут получать бесплатно, вызывает бесплодие, сообщает Zakon.kz.

Видео в TikTok опубликовала одна из пользовательниц популярной соцсети.

"Это старый фейк... На самом деле этот препарат безопасен и не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию", – подчеркнули специалисты портала stopfake.kz.

Вакцину против ВПЧ получают девочки в более чем 130 странах мира. Это значит, что в каждой из них препарат был проверен местными специалистами и каждый раз признавался эффективным и безопасным. Кроме того, вакцину активно исследовали и независимые ученые. Так, американские специалисты выяснили, что среди более чем 58 тыс. привитых девочек лишь у одной проявились симптомы преждевременного истощения яичников. С вакцинацией это связано не было.

В августе 2021 года был опубликован масштабный обзор исследований потенциальной связи между бесплодием и вакциной против ВПЧ. Он включал в себя работы, изданные с 1997 по 2021 год. Внимательно изучив научные труды, удовлетворяющие критериям обзора, исследователи пришли к выводу, что нет данных, которые безоговорочно доказывали бы теорию о том, что вакцина против ВПЧ вызывает бесплодие.

А на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также опубликованы данные, говорящие о том, что этот препарат не оказывает негативного влияния на репродуктивную систему.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) РК подтвердили, что школьниц у нас будут прививать безопасной и эффективной вакциной, прошедшей все необходимые проверки и исследования:

"Информация о том, что вакцинация от ВПЧ (вирус папилломы человека) приводит к бесплодию, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности и признается фейком. Пользователей социальных сетей и всех граждан призываем доверять только достоверной информации из официальных источников".

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК уточнили, что внедрение вакцинации девочек в возрасте 11 лет против ВПЧ планируется в сентябре текущего года.

"Для вакцинации против ВПЧ будет применяться 4-валентная вакцина "Гардасил" производства компании "Мерк Шарп и Доум" (США), которая сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и доказала свою эффективность и безопасность". Пресс-служба КСЭК МЗ РК

По данным комитета, ежегодно в Казахстане регистрируется около 1900 новых случаев рака шейки матки. Это приблизительно по пять новых случаев в день. Более 600 женщин ежегодно умирает от этой патологии. На данный момент единственным методом профилактики ВПЧ и развития рака шейки матки является вакцинация.

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В Казахстане кампанию по вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ) возобновят с сентября 2024 года. Подробнее об этом можете узнать здесь.