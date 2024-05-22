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Вакцинация против ВПЧ: когда и кого начнут прививать в Казахстане

Вакцинация против ВПЧ: когда и кого начнут прививать в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 17:06 Фото: Zakon.kz
Кампанию по вакцинации девочек против вируса папилломы человека в Казахстане планируется начать в сентябре-октябре текущего года. Об этом заявила руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санэпидконтроля МЗ РК Нуршай Азимбаева, сообщает Zakon.kz.

Нуршай Азимбаева сообщила, что на сегодня выделено более 9 млрд тенге на закупку вакцины против ВПЧ. По ее словам, две дозы данной вакцины обойдутся бюджету в сумму более 50 тыс. тенге.

"Процедура закупа идет, закуплено 350 тыс. доз вакцины для того, чтобы начать осенью вакцинацию. Сейчас производитель начнет процедуру производства этой вакцины, и мы ожидаем к августу-сентябрю поставку в нашу страну этой вакцины для того, чтобы в последующем уже распределить во все регионы, чтобы начать кампанию по вакцинации девочек", – сообщила спикер.

По ее словам, этого количества вакцин хватит на иммунизацию 175 тыс. человек. Одна девочка должна получить две дозы с интервалом шесть месяцев.

"Для них будет зарезервирована вторая доза, чтобы им завершить курс вакцинации", – сказала она.

При этом Нуршай Азимбаева отметила, что лечение одного случая рака шейки матки обходится государству в 30 млн тенге.

"В Казахстане будут прививать против ВПЧ 11-летних девочек, так как в этом возрасте наиболее совершенна иммунная система, чтобы выработать наилучшую защиту, то есть антигены. Это позволит в последующем защитить привитого от заражения и развития рака. В нашей программе иммунизации предусмотрено проведение наверстывающей иммунизации – в текущем году, когда осенью начнем вакцинировать, мы хотим пригласить не только 11-летних девочек, но и другие возрастные группы – девочек 12, 13 и 14 лет, потому что в этой возрастной группе единая схема вакцинации. Старше 14 лет – там уже требуется для эффективного иммунного ответа трехкратная вакцинация", – сказала она.

Однако вакцинация взрослых в Казахстане пока не планируется из-за дороговизны, так как в этом случае потребуется закуп не двух, а трех доз вакцин для одного человека.

Профессор кафедры биомедицинских наук Назарбаев Университета, акушер-гинеколог Гульжанат Аймагамбетова в свою очередь объяснила, почему решено прививать именно девочек.

"ВПЧ – это инфекция, которая может поражать плаценту и вызывать негативные последствия, так же как и другие инфекции, хламидии, стафилококки. Вакцина против ВПЧ также может быть рассмотрена в качестве профилактики негативных исходов беременности, то есть она не только не вызывает бесплодие, но и положительно сказывается на исходах беременности", – сказала она.

Она же сообщила, что в мире введено 270 млн доз вакцин против ВПЧ и был зарегистрирован лишь один случай анафилактического шока и ни одного летального.

Ранее стало известно, что на иммунизацию детей в Казахстане выделили почти 6 млрд тенге.

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