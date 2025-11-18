#АЭС в Казахстане
Общество

До +18°С в Алматы и Шымкенте, снег с дождем в Астане: прогноз на 19-21 ноября

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 15:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматинцам и шымкентцам повезет: с 19 по 21 ноября 2025 года их ждут солнечные дни и температура до +16+18°С. Астану, наоборот, накроют дожди со снегом. При этом после морозных ночей днем в столице сохранится комфортное тепло, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 19 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.
  • 20 ноября: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +3+5°С.
  • 21 ноября: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Температура воздуха ночью -2°С, днем 0+2°С.

Алматы

  • 19 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.
  • 20 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.
  • 21 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

Шымкент

  • 19 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С.
  • 20 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.
  • 21 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 15:00
Опасная погода: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Мы также рассказывали, что с 18 по 20 ноября 2025 года на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
