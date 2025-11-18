До +18°С в Алматы и Шымкенте, снег с дождем в Астане: прогноз на 19-21 ноября

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Алматинцам и шымкентцам повезет: с 19 по 21 ноября 2025 года их ждут солнечные дни и температура до +16+18°С. Астану, наоборот, накроют дожди со снегом. При этом после морозных ночей днем в столице сохранится комфортное тепло, сообщает Zakon.kz.

Астана 19 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.

20 ноября: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +3+5°С.

21 ноября: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Температура воздуха ночью -2°С, днем 0+2°С. Алматы 19 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

20 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

21 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С. Шымкент 19 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С.

20 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.

21 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

