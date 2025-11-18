#АЭС в Казахстане
Общество

Мышиная лихорадка охватывает ЗКО: число заболевших стремительно растет

мышиная лихорадка в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 23:04 Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области в ноябре мышиной лихорадкой заразились 15 человек. Ее разносчиками являются обычные мыши-полевки, которых в этом году в регионе оказалось очень много, сообщает Zakon.kz.

Сергей Плешанов рассказал КТК, что не знает, где встретил грызуна, но диагноз его устрашает – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Как выяснилось, она начинается с высокой температуры, потом добавляются сильная рвота, боли в области почек. Мужчину дважды забирали на скорой, пока он не попал в инфекционную больницу.

"Здесь вот сразу положили. До этого дней пять-шесть тошнило, ничего не ел. Вот сюда привезли вот, капельницы поставили. Дали лекарство, как молоко, выпил. И уже воду стал пить – получше. Сейчас вон стаканами пью уже". Сергей Плешанов

В нашей стране вирус встречается только в ЗКО. Два года назад медики регистрировали единичные случаи. А в этом году болезнь резко пошла в рост. С начала года к инфекционистам попали 24 пациента с мышиной лихорадкой. В ноябре привезли еще 15. Многих доставляют сюда в состоянии, когда они уже не могут есть и даже ходить. Если течение болезни тяжелое, то лечение может затянуться до месяца.

Как уточняется, заразиться можно в любом месте. На рыбалке, при уборке сена или сарая. Часто пациенты даже не замечают самой мыши. Чтобы подхватить вирус, достаточно вдохнуть пыль с частичками испражнений грызуна-переносчика.

"ГЛПС – этот вирус, он поражает обязательно почки. Поражение почек, есть дизурические расстройства обязательно. Также поражаются все эндотелии сосудов, это любой орган. Может и головной мозг, где есть сосуды. Любой орган может: может и почки, головной мозг, и сердце, и легкие. Пневмония может протекать, картина пневмонии. Так, пациенты наши могут сначала к пульмонологам попасть, нефрология, например, с отсутствием мочи может быть". Главный внештатный инфекционист управления здравоохранения ЗКО Дергуль Агадилова

В этом году жители региона особенно жалуются на нашествие мышей. Их встречают и в частных домах, и в многоэтажках. А случаи заражения чаще всего регистрируются осенью.

"Когда начинает холодать, вы сами знаете, грызуны начинают уже искать теплое место, поэтому это один из факторов. В целях профилактики мы ежегодно в этих районах проводим барьерную дератизацию. То есть вокруг населенного пункта силами Национального центра экспертизы, дезинфекционной службы проводится дератизация против грызунов". Замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев

Для профилактики эксперты советуют соблюдать гигиену, прятать продукты, не пренебрегать респираторами при уборке в местах, где могут жить грызуны. А лучше травить незваных гостей, чтобы минимизировать контакты.

Ранее сообщалось, что в африканской стране произошла вспышка опасного вируса.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
