Число заболевших корью растет в ВКО

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сауле Слямгазина заявила о том, что по состоянию на 15 ноября текущего года в ВКО зарегистрировано 74 подтвержденных случая кори, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.

"Основную долю заболевших, 83,8%, составляют дети до 14 лет, 14,9% – взрослые и 1,3% случаев – подростки. Почти 60 случаев зарегистрировано среди непривитых лиц", – сказала Сауле Слямгазина.

По ее словам, противоэпидемические мероприятия в очагах проведены в полном объеме, медицинским наблюдением охвачены 3205 человек, в том числе 2769 детей до 14 лет. За всеми контактными проводится медицинское наблюдение в течение 21 дня.

"С 6 ноября началась дополнительная массовая иммунизация (ДМИ) против кори, краснухи и паротита малышей от 6 до 11 месяцев, с декабря будем прививать детей от 2 до 4 лет независимо от прививочного статуса кори", – отметила спикер.

Также она добавила, что иммунизация – это эффективная мера в профилактике данной инфекции. Ведь известно, что против кори нет специфического лечения.

Начиная с сентября в Казахстане еженедельно растет заболеваемость корью. На сегодняшний день в стране уже больше 14 тыс. заболевших, основная часть из них – дети. Корреспондент Zakon.kz выяснил, с чем связана вспышка инфекции и когда заболеваемость пойдет на спад.

