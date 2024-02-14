Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В странах ЕАЭС начнут признавать ученые степени Казахстана без подтверждения

В странах ЕАЭС начнут признавать ученые степени Казахстана без подтверждения Фото: pxhere
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 14 февраля ратифицировали Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах – членах Евразийского экономического союза. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Асхат Аймагамбетов сообщил, что Соглашение предусматривает признание ученых степеней граждан государств – членов Евразийского экономического союза в рамках трудовой миграции на их территории.

"В соответствии с Соглашением документы об ученых степенях доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук признаются без проведения национальных процедур признания, за исключением, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за ученую степень", – отметил он.

По его словам, реализация Соглашения не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении проект закона по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения. 

Читайте также

Обязать банки и сотовых операторов возмещать ущерб пострадавшим от мошенников предлагает депутат
Обязать банки и сотовых операторов возмещать ущерб пострадавшим от мошенников предлагает депутат
В каких городах и селах министры проведут встречи с населением
В каких городах и селах министры проведут встречи с населением
Педофилам и террористам готовятся запретить въезд в Казахстан
Педофилам и террористам готовятся запретить въезд в Казахстан
Мадина Мамырханова
ЕАЭС Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
штормовое предупреждение
Резкое похолодание ожидается на большей части Казахстана 14 февраля
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: