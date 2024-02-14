В странах ЕАЭС начнут признавать ученые степени Казахстана без подтверждения
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Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 14 февраля ратифицировали Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах – членах Евразийского экономического союза. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Депутат Асхат Аймагамбетов сообщил, что Соглашение предусматривает признание ученых степеней граждан государств – членов Евразийского экономического союза в рамках трудовой миграции на их территории.
"В соответствии с Соглашением документы об ученых степенях доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук признаются без проведения национальных процедур признания, за исключением, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за ученую степень", – отметил он.
По его словам, реализация Соглашения не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении проект закона по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения.
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