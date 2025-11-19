Когда дороги в регионе станут удобными, рассказал аким Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на брифинге в СЦК 19 ноября 2025 года рассказал, какие дороги строят в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Аким отметил, что с начала года экономический рост региона сложился на уровне 103,6%. Он также рассказал, что делается для развития инфраструктуры региона.

"Географически регион имеет большой транзитный потенциал. Поэтому качество дорог всегда в центре внимания жителей. В этом году на реализацию 186 проектов дорожной отрасли направлено 68 млрд тенге. 7,2 млрд тенге – из республиканского бюджета, 44,5 млрд тенге – из областного бюджета и 16,1 млрд тенге – из местного бюджета. На эти средства строятся дороги местного значения, сельские, подъезды к городам и селам. До конца года планируется довести долю автодорог местного значения в нормативных условиях до 82% (в 2024 году этот показатель составлял 78%. – Прим. ред.)", – отметил аким региона.

По его данным, в регионе в текущем году уложено 565 км дорожного покрытия. При этом не остается без внимания областной центр – Актобе.

"До конца года планируется привести в нормативное состояние 35 проектов, или 67 километров улично-дорожной сети, что в свою очередь составляет более 150 улиц областного центра. Также ведутся работы по реконструкции 262 км автодороги международного значения "Самара – Шымкент" в направлении "Актобе – Улгайсын", которая находится в центре внимания жителей и гостей области. В том числе, в этом году отремонтировано 28 км дорог на участке Актобе – Хромтау (от села Акжар до станции Жазык). В результате открыты две полосы движения 4-полосной дороги", – перечислил глава Актюбинской области.

Также продолжается средний ремонт республиканской автодороги "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз", расположенной в транспортном коридоре республиканский Центр-Запад. Отмечается, что на сегодняшний день полностью введено в эксплуатацию 110 км автодороги общей протяженностью 401 км.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Асхат Шахаров добавил, что за последние три года на улучшение дорог выделено более 113 млрд тенге.

"Вы знаете, что мы находимся в последней тройке. У нас протяженность дорог – свыше 6 тыс. км. Соответственно, через нас проходят основные грузопотоки, то есть экономика страны соприкасается с качеством дорог в нашем регионе. Мы ведем работу. Если три года назад было 66% дорог в удовлетворительном состоянии, то в этом году планируем достичь 82%. На следующий год также запланировали ряд проектов. У нас есть планы на ближайшие три года сделать дороги максимально удобными для передвижения наших жителей", – резюмировал он.

13 ноября 2025 года сообщалось, что на участке Актобе – Карабутак – Улгайсын завершен первый этап реконструкции протяженностью 28 км. Проект общей длиной 262 км рассчитан на 2024-2028 годы.