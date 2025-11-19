В рамках Национальных проектов в Актюбинской области построят 12 школ и 29 медицинских объектов

В ходе пресс-конференции, прошедшей на площадке СЦК, аким Актюбинской области Асхат Шахаров рассказал о реализации проектов в сферах образования и здравоохранения, направленных на улучшение качества жизни жителей региона.

В этом году в рамках Национального проекта "Келешек мектептері" введено в эксплуатацию 5 новых школ, еще одну школу построили за счет средств правительственного резерва.

"Келешек мектептері" открылись в областном центре в микрорайонах "Алтын Орда" – на 2000 мест, "Бауырластар-3" – на 600 мест, в жилых массивах "Саяжай-1" и "Сазды" – на 300 мест. Еще одна школа в селе Сарыжар Мартукского района – на 300 мест.

Фото: акимат Актюбинской области

До конца года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще 7 комфортных школ в общем на 5800 мест. Из них 4 – в городе Актобе и 3 – в селах.

Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще три новые школы в селах Ащысай, Жазық и Уил, две пристройки к средней школе № 8 и к специализированной коррекционной школе в Актобе, а также дополнительные спортзалы к сельским школам в Мартуке, Эмбе и Караколе.

Фото: акимат Актюбинской области

В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе из 29 запланированных объектов уже введены 22, что позволило обеспечить медицинской помощью около 13 тысяч сельских жителей.

"До конца года планируется завершить строительство еще 7 объектов, благодаря чему более 4 тысяч человек получат доступ к качественным медицинским услугам. Новые медицинские пункты и амбулатории появятся в селах Иргизского, Кобдинского, Мугалжарского и Шалкарского районов", – отметил Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

Особое внимание уделяется цифровизации сферы здравоохранения. В этом году на базе Многопрофильной областной больницы введен в эксплуатацию Ситуационный центр, включающий телемедицину и информационную систему PACS.

Телемедицина позволяет проводить онлайн-консультации с использованием современных технологий, что особенно важно для жителей отдаленных районов. Система PACS обеспечивает обработку и анализ результатов КТ, МРТ и рентгеновских исследований с применением искусственного интеллекта.

"Кроме того, Актюбинский регион стал одним из первых в стране, где реализован проект мониторинга движения машин скорой помощи в режиме реального времени через платформу "Яндекс.Карты". В настоящее время 60 карет скорой помощи оснащены системой GPS-навигации, что повышает скорость реагирования и эффективность работы экстренной службы", – отметил Асхат Шахаров.