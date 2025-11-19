Когда в Алматы начнут штрафовать водителей за выезд на "вафельные" перекрестки

В Алматы на десяти оживленных перекрестках появилась "вафельная" разметка – дорожная сетка, обозначающая участок регулирования перекрестка. И совсем скоро за выезд на нее при определенных условиях водителей начнут штрафовать, сообщает Zakon.kz.

"Вафельная" разметка обозначает "участок регулирования перекрестка", то есть территорию, на которую запрещено заезжать, если впереди образовался затор, и водитель из-за этого остановится посреди перекрестка, создав препятствие для движения других транспортных средств в поперечном направлении.

В акимате Алматы редакции Kolesa.kz рассказали, что на участках с такой разметкой установили 43 камеры. В настоящее время проводится корректировка алгоритмов их работы, чтобы исключить возможное оформление ошибочных предписаний. С 22 ноября отправлять информацию о нарушителях полицейским с последующей передачей данных в ЕРАП (Единый реестр адмправонарушений) начнут комплексы на пяти пересечениях улиц:

Абая – Тургута Озала,

Абылай хана – Богенбай батыра,

Наурызбай батыра – Сатпаева,

Абая – Момышулы,

Назарбаева – Абая.

А в первых числах декабря 2025 года к борьбе с городскими пробками подключится аппаратура на оставшихся перекрестках.

Согласно статье 594 КоАП РК, выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении, наказывается предупреждением либо штрафом в размере 3 МРП – около 11 800 тенге в 2025 году.

Полный список перекрестков с вафельной разметкой можно посмотреть здесь.