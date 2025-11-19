Когда в Алматы начнут штрафовать водителей за выезд на "вафельные" перекрестки
"Вафельная" разметка обозначает "участок регулирования перекрестка", то есть территорию, на которую запрещено заезжать, если впереди образовался затор, и водитель из-за этого остановится посреди перекрестка, создав препятствие для движения других транспортных средств в поперечном направлении.
В акимате Алматы редакции Kolesa.kz рассказали, что на участках с такой разметкой установили 43 камеры. В настоящее время проводится корректировка алгоритмов их работы, чтобы исключить возможное оформление ошибочных предписаний. С 22 ноября отправлять информацию о нарушителях полицейским с последующей передачей данных в ЕРАП (Единый реестр адмправонарушений) начнут комплексы на пяти пересечениях улиц:
- Абая – Тургута Озала,
- Абылай хана – Богенбай батыра,
- Наурызбай батыра – Сатпаева,
- Абая – Момышулы,
- Назарбаева – Абая.
А в первых числах декабря 2025 года к борьбе с городскими пробками подключится аппаратура на оставшихся перекрестках.
Согласно статье 594 КоАП РК, выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении, наказывается предупреждением либо штрафом в размере 3 МРП – около 11 800 тенге в 2025 году.
Полный список перекрестков с вафельной разметкой можно посмотреть здесь.