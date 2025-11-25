"Вафельная" разметка в Алматы: в каких случаях водителей будут штрафовать

В Алматы в пилотном режиме внедрили новую систему регулирования движения на перекрестках – "вафельную" разметку. Zakon.kz узнал, как именно будут фиксировать нарушения на таких участках.

Как рассказали в Департаменте по коммуникациям Sergek Group, система будет анализировать положение транспортного средства по кадрам: въехал ли водитель на разметку, когда впереди уже не было свободного пространства, и привело ли это к тому, что авто с поперечного направления не могут проехать.

Система определяет, что автомобиль перекрыл проезд другим, когда одновременно выполняются два условия:

Выезд автомобиля на "вафельную" разметку в случае образовавшегося затора. Создание препятствия для движения транспорта в поперечном направлении.

"Следует отметить, что смысл фиксации не в том, чтобы реагировать на любое касание разметки, а в том, чтобы отсекать ситуации, когда водитель реально блокирует перекресток. Если автомобиль стоит так, что фактически не создает препятствия для движения транспорта в поперечном направлении, и поперечный поток может проехать, такое событие не рассматривается как завершенное нарушение, даже если часть автомобиля еще находится в пределах разметки", – пояснили в компании.

Там также уточнили, что решение о переводе пилота в "боевой" режим принимает уполномоченный орган. Пока фиксация идет в пилотном режиме.

Ранее в акимате Алматы рассказали, что на участках с "вафельной" разметкой установили 43 камеры. И отмечалось, что с 22 ноября информацию будут отправлять полицейским с последующей передачей данных в Единый реестр адмправонарушений.

Полный список перекрестков с "вафельной" разметкой можно посмотреть здесь.