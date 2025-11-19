#АЭС в Казахстане
Общество

Более 2,7 тысячи случаев кори зафиксировано в Казахстане в 2025 году

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 15:40 Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова 19 ноября 2025 года на брифинге в СЦК рассказала о заболеваемости корью в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, количество заболевших меньше, чем в прошлом году.

"За 10 месяцев в Казахстане зарегистрировано 2798 случаев кори. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение в 10,1 раза", – сказала Бейсенова.

Она отметила, что заболеваемость в основном регистрируется среди непривитых.

"На них приходится порядка 80% из заболевших. Из 2225 непривитых 49% – это невакцинированные, связанные с отказом. Более 21% – по медицинским показателям. Летальных случаев не было", – добавила врач.

Сегодня мы писали, что 132 школы перевели на дистанционный формат в Казахстане из-за всплеска ОРВИ и гриппа.

Азамат Сыздыкбаев
