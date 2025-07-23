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События

За нападение на врача – уголовное наказание: в Казахстане готовят изменения в законы

За нападение на врача – уголовное наказание: в Казахстане готовят изменения в законы, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 13:19 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева по усилению защиты медицинских работников и повышению безопасности в учреждениях здравоохранения. Об этом Zakon.kz 23 июля 2025 года рассказали в пресс-службе правительства.

В совещании приняли участие заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, министры здравоохранения Акмарал Альназарова, внутренних дел Ержан Саденов и вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова.

По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.

Фото: primeminister.kz

По словам Акмарал Альназаровой, начата подготовка ряда законодательных поправок, предусматривающих приравнивание нападений на медиков к посягательствам на сотрудников правоохранительных органов, а также внедрение смарт-видеожетонов, комплексных систем охраны в больницах и размещение круглосуточных полицейских постов в приемных отделениях.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности медработников.

"Необходимо обеспечить исполнение поручения главы государства. Подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами. В этой связи поручаю министерствам здравоохранения, внутренних дел, юстиции в десятидневный срок разработать и внести законодательные поправки по уголовному наказанию за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей", – отметил премьер-министр.

По информации министра внутренних дел, в приемных покоях больниц и перинатальных центров выставлены круглосуточные посты полиции. Всего взято под охрану 115 объектов здравоохранения. В целях оперативного реагирования на инциденты маршруты патрулирования приближены к указанным учреждениям. На данный момент отдельные меры по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях уже предприняты.

Кроме того, дополнительно поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения.

Фото: primeminister.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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