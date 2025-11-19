Аким Актюбинской области о крупном ДТП: Нагрузка на дороги очень большая

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на брифинге в СЦК рассказал, какие сделаны выводы после аварии, унесшей жизнь 12 человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Шахаров отметил, что этот вопрос находится на особом контроле.

"Создана правительственная комиссия, следственные действия сейчас идут, и мы не можем заранее говорить, потому что мы не вмешиваемся в следственные действия. Виновные и другие факты данного происшествия будут озвучены", – добавил он.

По его словам, акимат со своей стороны предпринял ряд мер совместно с "КазАвтоЖолом".

"Нагрузка на дороги очень большая, эта дорога получилась как узкое горлышко для нас – 15-16 тыс. машин, большей частью грузовые потоки, идут через наш регион. Принято решение сделать ее четырехполосной. Эту работу уже начали – "КазАвтоЖол" сдал уже первый участок – 28 км через железнодорожный переезд, где в основном у нас и были пробки. Эту работу надо продолжать. 6 участков у нас есть. Департамент полиции увеличил патруль – с 08:00 до 20:00 и круглосуточное дежурство полицией тоже будет на особом контроле", – резюмировал глава региона.

Авария произошла 23 октября 2025 года на автодороге Самара – Шымкент вблизи поселка Белкопа.

В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) уточнили, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирской автомашины ГАЗель. По предварительным данным стражей порядка, грузовик выехал на полосу встречного движения.