Названы пороговые баллы ЕНТ для поступления в 2026 году

Национальный центр тестирования сегодня, 12 ноября 2025 года, выпустил важную информацию, адресованную абитуриентам, планирующим поступать в высшие учебные заведения в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Будущих студентов попросили ознакомиться с пороговыми баллами Единого национального тестирования (ЕНТ).

Стоит отметить, что ЕНТ включает в себя 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных). Для успешного прохождения необходимо набрать не ниже следующих пороговых баллов:

Математическая грамотность – 10 заданий, пороговый балл – 3.

Грамотность чтения – 10 заданий, пороговый балл – 3.

История Казахстана – 20 заданий, пороговый балл – 5.

1 профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.

2 профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.

Напомним, на экзамен отводится 4 часа (240 минут), лицам с особыми образовательными потребностями даются дополнительные 40 минут. Формат тестирования может быть электронным или бумажным. После теста есть возможность подачи апелляции по результатам и по содержанию заданий.

