Общество

Названы пороговые баллы ЕНТ для поступления в 2026 году

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, подписание документа, подписание документов, документы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 16:24 Фото: freepik
Национальный центр тестирования сегодня, 12 ноября 2025 года, выпустил важную информацию, адресованную абитуриентам, планирующим поступать в высшие учебные заведения в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Будущих студентов попросили ознакомиться с пороговыми баллами Единого национального тестирования (ЕНТ).

Стоит отметить, что ЕНТ включает в себя 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных). Для успешного прохождения необходимо набрать не ниже следующих пороговых баллов:

  • Математическая грамотность – 10 заданий, пороговый балл – 3.
  • Грамотность чтения – 10 заданий, пороговый балл – 3.
  • История Казахстана – 20 заданий, пороговый балл – 5.
  • 1 профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.
  • 2 профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 16:24
В Казахстане трансформируют ЕНТ

Напомним, на экзамен отводится 4 часа (240 минут), лицам с особыми образовательными потребностями даются дополнительные 40 минут. Формат тестирования может быть электронным или бумажным. После теста есть возможность подачи апелляции по результатам и по содержанию заданий.

Ранее мы рассказывали, что бывшая учительница одной из школ Павлодара под предлогом содействия при сдаче Единого национального тестирования (ЕНТ) обманным путем завладела денежными средствами казахстанца в размере 1 млн тенге. Женщину задержали.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
