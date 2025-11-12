Названы пороговые баллы ЕНТ для поступления в 2026 году
Будущих студентов попросили ознакомиться с пороговыми баллами Единого национального тестирования (ЕНТ).
Стоит отметить, что ЕНТ включает в себя 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных). Для успешного прохождения необходимо набрать не ниже следующих пороговых баллов:
- Математическая грамотность – 10 заданий, пороговый балл – 3.
- Грамотность чтения – 10 заданий, пороговый балл – 3.
- История Казахстана – 20 заданий, пороговый балл – 5.
- 1 профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.
- 2 профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.
Напомним, на экзамен отводится 4 часа (240 минут), лицам с особыми образовательными потребностями даются дополнительные 40 минут. Формат тестирования может быть электронным или бумажным. После теста есть возможность подачи апелляции по результатам и по содержанию заданий.
Ранее мы рассказывали, что бывшая учительница одной из школ Павлодара под предлогом содействия при сдаче Единого национального тестирования (ЕНТ) обманным путем завладела денежными средствами казахстанца в размере 1 млн тенге. Женщину задержали.