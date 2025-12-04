Масштабные паводки в Казахстане: что сделано для минимизации рисков в СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК рассказал, какие выводы сделаны после прошлогодних паводков, передает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что в 2024-2025 годах реализуется комплекс мер по защите Петропавловска и пригородов от паводковых вод Есиля.

"Завершается реконструкция шести дамб – трех в городе и трех в Кызылжарском районе. Высота сооружений доведена до 102,2 м по Балтийской системе – на 1,5 метра выше уровня паводка 2024 года. За счет местного бюджета дополнительно построены два земляных вала в поселке Заречный и вдоль обходной дороги вокруг Петропавловска. Параллельно готовится проект по очистке и дноуглублению 32 км русла Есиля ниже гидроузла для повышения пропускной способности реки", – добавил он.

По его словам, поселок Заречный, расположенный в пойме Есиля, отнесен к зоне наибольшего риска подтопления, поэтому принято решение о полном переселении жителей в безопасную часть города.

"Завершается строительство первого пятиэтажного дома на 90 квартир, до конца года планируется заселить первых новоселов. Это позволит снизить риски и обеспечить людей более безопасным и комфортным жильем", – пояснил глава региона.

Также, по словам акима, в паводковый период пригородное село Прибрежное фактически оказывается отрезанным от мира – дорога к населенному пункту уходит под воду, что осложняет подвоз продуктов, работу служб и передвижение жителей.

"Для обеспечения устойчивого транспортного сообщения с селом Прибрежное планируется строительство трехпролетного автомобильного моста протяженностью 73 метра. Проектно-сметная документация уже разработана и находится на государственной экспертизе. Реализация проекта позволит обеспечить круглогодичный безопасный проезд и снизить риски изоляции населенного пункта в период паводков", – заверил Гауез Нурмухамбетов.

Известно, что во время паводка 2024 года Петропавловск фактически остался без водоснабжения. Чтобы минимизировать такие риски в будущем, в акимате СКО был инициирован проект резервного источника воды для города. Глава региона отметил, что в настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство водопроводных сетей и насосной станции с выводом на ВОС ТОО "Кызылжар Су".

"До 15 декабря проект будет загружен в информационную систему и заключен договор с государственной экспертизой для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. По состоянию на 18 ноября 2025 года определено место строительства насосной станции НС-1, получены технические условия на электроснабжение, начаты процедуры по изъятию земельных участков под строительство. Параллельно подана заявка в Есильскую бассейновую инспекцию для получения разрешения на размещение насосной станции вдоль берега реки Есиль", – резюмировал аким Северо-Казахстанской области.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сообщил, что все населенные пункты региона обеспечены качественной водой.