Депутат выступила за защиту женщин, совмещающих работу и уход за семьей

Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова 19 ноября 2025 года в своем депутатском запросе подняла вопрос чрезмерной нагрузки на женщин и озвучила о необходимости реформы трудового законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Она обратила внимание на системную проблему чрезмерной совокупной нагрузки, ложащейся на женщинах в Казахстане, которая не отражена в действующем трудовом регулировании.

"При формальном равенстве трудовых прав женщины ежедневно совмещают оплачиваемую занятость, воспитание детей, ведение домашнего хозяйства и уход за пожилыми и больными родственниками. По данным исследований, женщины в Казахстане тратят около 480 минут на оплачиваемую работу и еще порядка 246 минут на неоплачиваемый семейный труд. До 95% ухода за детьми, пожилыми и больными членами семьи выполняют женщины. Таким образом, их ежедневная совокупная нагрузка достигает 13 часов, что приводит к хронической усталости, эмоциональному выгоранию, снижению качества жизни и повышению рисков для здоровья", – озвучила депутат.

По ее словам, дополнительную экономическую уязвимость создает гендерный разрыв в оплате труда, достигающий 15%.

"Особое внимание требуется женщинам, воспитывающим детей с особыми потребностями и ухаживающим за тяжело больными родственниками. Объем ухода в таких семьях составляет 6 часов ежедневно – фактически третий "рабочий день", не учитываемый трудовым законодательством и не обеспеченный специальными гарантиями. Международная практика показывает, что сокращение недельной нормы рабочего времени и гибкое распределение часов снижает уровень стресса у женщин до 40%, улучшает баланс работа-семья и не снижает производительность труда. В ряде стран введены специальные часы и дни ухода, а также оплачиваемые сокращенные недели для работников, осуществляющих уход. В национальном законодательстве РК предусмотрены отдельные гарантии, но они не учитывают реальный объем неоплачиваемой нагрузки, приводят к снижению заработной платы при сокращении времени, не закрепляют право на уменьшение недельной нормы при сохранении дохода и не выделяют женщин-ухаживающих как отдельную категорию, требующую расширенных мер поддержки", – озвучила Ажар Сагандыкова.

Учитывая изложенное и подтвержденный международный опыт, она предложила закрепить в Трудовом кодексе право женщин, совмещающих труд и значительный объем ухода за детьми, больными и пожилыми родственниками, на сокращенную недельную норму рабочего времени при сохранении заработной платы и социальных гарантий.

"Для женщин, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями и тяжело больными родственниками, предлагается внедрить механизм плавающих часов или дней ухода, которые могут использоваться по мере необходимости без снижения дохода и без ухудшения их правового статуса. Необходимо разработать подзаконные акты, предусматривающие типовые модели гибких графиков, приоритетное право женщин на дистанционную или смешанную занятость и недопустимость дискриминации при реализации права на сокращение часов", – дополнила Ажар Сагандыкова.

Она также предлагает запустить пилотный проект по сокращенной рабочей неделе для женщин, совмещающих труд и уход. С ее слов, пилот позволит оценить влияние предлагаемых мер на здоровье женщин, качество ухода, семейную стабильность и производительность труда, а его результаты станут основанием для масштабирования и внесения системных поправок.

До этого депутат Мажилиса Каракат Абден подняла вопрос сокращенного рабочего дня для родителей с маленькими детьми.