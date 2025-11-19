Платные парковки в Алматы и Астане: депутат указал на нарушения прав горожан

Депутат Олжас Нуралдинов 19 ноября 2025 года в своем депутатском запросе поднял проблемы платных парковок и потребовал прозрачности со справедливыми тарифами, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что Казахстан активно внедряет цифровые решения в городское управление, включая систему платных парковок, но на практике реализация этой идеи в крупнейших мегаполисах – Алматы и Астане – вызывает у горожан немало справедливых вопросов.

"Первоначально платные парковки создавались для снижения загруженности центра города. Но сегодня они массово устанавливаются даже в спальных районах. Жители вынуждены платить за парковку у собственных домов, под своими окнами. В результате это становится дополнительным финансовым бременем для тысяч казахстанцев. Кроме того, в действующей системе отсутствует выбор способа оплаты. Во многих зонах парковки можно оплатить исключительно через QR-код или мобильное приложение. Однако бывают ситуации, когда временно не работают приложения, нет стабильного доступа к интернету или временно заблокирована банковская карта", – озвучил Олжас Нуралдинов.

Он отметил, что единственный выход – оплатить наличными, однако парковочные терминалы, как правило, отсутствуют.

"Вместо предоставления альтернативы таким гражданам система сразу применяет штраф – 4000 тенге за парковку стоимостью 100 тенге. Между тем законодательство прямо предусматривает расчеты как наличными, так и безналичными средствами, следовательно, исключение наличной формы оплаты противоречит правам граждан и принципу доступности. Напомним, что цифровизация призвана делать жизнь людей удобнее и стирать барьеры, а в данном случае, напротив, создаются барьеры и неудобства. К тому же операторы парковок действуют в неконкурентной среде, где граждане при парковке автомобиля у места работы или своего дома лишены выбора и вынуждены пользоваться услугами конкретного оператора и его системы и способа оплаты", – дополнил мажилисмен.

По его словам, также возникает вопрос прозрачности финансовых потоков.

"Ежегодно в Астане и Алматы через систему платных парковок собираются миллиарды тенге, но данные о распределении этих средств, объеме поступлений в бюджет отсутствуют в публичном доступе. Граждане не видят, чтобы эти средства возвращались в виде благоустройства или улучшения городской среды. Если операторы получают право на управление общественным пространством, они обязаны обеспечивать прозрачность перед обществом и уважение к правам граждан", – сказал Нуралдинов.

Он озвучил, что фракция "Ак жол" считает необходимым закрепить за каждым пользователем два парковочных адреса по льготному тарифу: круглосуточно по месту проживания и в рабочее время по месту работы.

"Такой подход – оплата по минимальной цене – был применен АО "КазАвтоЖол" для проезда жителей пригородных сел по платным автодорогам именно в связи с их ежедневными поездками на работу в город. На наш взгляд, аналогичный механизм для оплаты парковок позволит сделать тарифы более справедливыми. Также считаем необходимым, чтобы каждая парковочная зона была оборудована паркоматами для приема оплаты любыми средствами, включая наличные, и оснащена камерами видеонаблюдения. Гражданин, оплачивая услугу, должен быть уверен в том, что его автомобиль не просто занимает место, но и находится под наблюдением", – заявил Олжас Нуралдинов.

Кроме того, он предлагает раскрыть условия договоров операторов платных парковок с акиматами, включая КГП "Алматы Паркинг" и ТОО "Астана Паркинг", и провести аудит их деятельности.

В случае, если эти договоры являются невыгодными для города, пересмотреть их условия с тем, чтобы главным выгодополучателем был городской бюджет, а не чьи-то персональные карманы. И обеспечить регулярное публичное раскрытие финансовой отчетности перед маслихатами и прессой", – предложил парламентарий.

