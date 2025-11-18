#АЭС в Казахстане
Общество

Астанчанка провернула аферу на 420 млн тенге, выдавая арендованные авто за купленные в Корее

ключи от машины, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 11:16 Фото: pixabay
Жительница столицы, убеждая в наличии связей за рубежом, предлагала казахстанцам купить машины в Южной Корее по выгодной цене, беря полную предоплату, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Астаны 18 ноября 2025 года рассказали, что по факту женщина отдавала потерпевшим машины, временно арендованные ею в автопрокатных компаниях.

"К примеру, мошенница получила от потерпевшего 14,5 млн тенге за поставку четырех автомобилей, официальное переоформление транспортных средств предполагалось в дальнейшем. При этом виновная первое время вносила арендную плату за автомашины для сокрытия своей преступной деятельности. От ее мошеннических действий пострадали свыше 70 лиц на общую сумму порядка 420 млн тенге", – сказано в сообщении.

В суде астанчанка признала вину в полном объеме.

Приговором суда она осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

А жителя Актюбинской области будут судить за то, что собрал с людей более 100 млн тенге за ремонт квартир, который не собирался делать.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
