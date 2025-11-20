#АЭС в Казахстане
Общество

Балаева прокомментировала планы по ограничению фото- и видеосъемок

Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 10:17 Фото: primeminister.kz
Министр культуры и информации Аида Балаева 20 ноября 2025 года в кулуарах Сената прокомментировала возможные поправки в Закон РК "О масс-медиа", передает корреспондент Zakon.kz.

Одна из них касается ограничения фото- и видеосъемок.

"Мы не хотим ничего запрещать. Мы хотим ограничить, когда людей практически везде без разрешения снимают. Понятно, что есть должностные лица, когда они выполняют свои обязанности, госслужащие, – здесь мы уже привыкли. Но есть пранки, отдельные какие-то съемки, которые осуществляются без разрешения тех или иных лиц. Эту норму мы с вами будем обсуждать. Рабочая группа только создается", – сказала Балаева.

Министр пообещала включить в рабочую группу журналистов.

"Есть отдельные заявления, граждане пишут, что невозможно куда-либо сходить, погулять с друзьями. Касательно чиновников – мы же уже привыкли. У нас давно нет родственников, давно нет личной жизни. Куда бы мы ни пошли, нас снимают везде, хотя мы такие же граждане этой страны. Вопрос не конкретно о чиновниках, нужно упорядочить это направление", – добавила она.

Ранее мы писали, что глава государства подписал пакет законов, посвященных искусственному интеллекту. Например, отныне люди вправе знать, когда им предлагают продукцию, сделанную с участием ИИ.

Азамат Сыздыкбаев
