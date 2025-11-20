#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Общество

Аким ВКО ответил на просьбы о переводе времени в регионе

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 12:34 Фото: Zakon.kz
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года высказался о возврате прежнего часового пояса в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. По их словам, жители жалуются, что в регионе очень рано темнеет, особенно сейчас, в зимний период. Они поинтересовались, планируется ли пересмотреть действие часового пояса.

Нурымбет Сактаганов напомнил, что этот вопрос рассматривался на государственном уровне с учетом анализа и рекомендаций соответствующих специалистов, ученых.

"По новому времени мы уже живем около двух лет – один год восемь месяцев. И мы сейчас пересмотрели график работы многих организаций и учреждений: работают с 08:00. В разных городах мира и по разным графикам так тоже работают. Но такие вопросы уже там не возникают. Я думаю, мы не будем пересматривать этот вопрос", – резюмировал глава региона.

20 марта 2025 года сообщалось, что во всей Восточно-Казахстанской области введен новый рабочий график: рабочий день начнется в 08:00 и завершится в 17:30, с перерывом на обед с 12:00 до 13:30.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Аким орал и матерился на встрече с жителями в ВКО: как наказали чиновника
13:07, Сегодня
Аким орал и матерился на встрече с жителями в ВКО: как наказали чиновника
Когда дороги в регионе станут удобными, рассказал аким Актюбинской области
13:20, 19 ноября 2025
Когда дороги в регионе станут удобными, рассказал аким Актюбинской области
Нурымбет Сактаганов назначен новым акимом ВКО
12:40, 17 февраля 2025
Нурымбет Сактаганов назначен новым акимом ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: