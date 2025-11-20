Аким ВКО ответил на просьбы о переводе времени в регионе

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года высказался о возврате прежнего часового пояса в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. По их словам, жители жалуются, что в регионе очень рано темнеет, особенно сейчас, в зимний период. Они поинтересовались, планируется ли пересмотреть действие часового пояса.

Нурымбет Сактаганов напомнил, что этот вопрос рассматривался на государственном уровне с учетом анализа и рекомендаций соответствующих специалистов, ученых.

"По новому времени мы уже живем около двух лет – один год восемь месяцев. И мы сейчас пересмотрели график работы многих организаций и учреждений: работают с 08:00. В разных городах мира и по разным графикам так тоже работают. Но такие вопросы уже там не возникают. Я думаю, мы не будем пересматривать этот вопрос", – резюмировал глава региона.

20 марта 2025 года сообщалось, что во всей Восточно-Казахстанской области введен новый рабочий график: рабочий день начнется в 08:00 и завершится в 17:30, с перерывом на обед с 12:00 до 13:30.