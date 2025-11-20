#АЭС в Казахстане
Общество

Аким ВКО высказался о незаконной добыче золота в регионе

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 16:16 Фото: pexels
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года рассказал, как в регионе снижают риски нелегальной деятельности в сфере недропользования, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в СМИ и соцсетях нередко появляются сообщения о незаконной добыче золота в регионе. Они поинтересовались, как в области ведется борьба с "черными" копателями.

"Этот вопрос мы держим на постоянном контроле совместно с правоохранительными органами. При необходимости привлекаем авиацию, вертолеты – мы организовываем соответствующую работу. Очень много "черных" копателей, так сказать, незаконных старателей, арестованы. Технические средства и спецтехнику конфисковали, и эта работа дальше будет продолжаться", – отметил Нурымбет Сактаганов.

По его словам, ведется работа по переводу их в легальное поле.

"Разъясняем, что лучше работать прозрачно. В этом году 47 старателей уже получили лицензии, тогда как в прошлом году всего 11 таких лицензий было. Получив такие лицензии, они могут открыто, не боясь, работать. Когда без лицензии работают, они наносят не только экономический ущерб, но и ущерб земельным участкам, что приносит проблемы населению на местах", – резюмировал глава ВКО.

21 октября 2025 года сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области "черные" старатели изменили русло реки и два года незаконно добывали золото.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
