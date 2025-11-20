#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Общество

Аким орал и матерился на встрече с жителями в ВКО: как наказали чиновника

акимат, штрафы, госслужащего , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 13:07 Фото: gov.kz
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года прокомментировал резонансные случаи нарушения этики госслужащего в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел с акимом Шиликтинского сельского округа Зайсанского района Куанышем Толеуханом. На распространяемых в соцсетях кадрах он кричит во время перепалки на встрече с населением и в какой-то момент переходит на нецензурную речь. Журналисты поинтересовались, как наказали чиновника.

"Естественно, я, как аким области, противник таких случаев со стороны государственных служащих. После этих инцидентов были незамедлительно проведены служебные проверки, и Департамент по госслужбе рассмотрел эти вопросы и внес предписания нам, в соответствии с которыми мы привлекли к ответственности и акима сельского округа, и руководителя Управления спорта – они получили строгие выговоры. И также курирующий мой заместитель и аким соответствующего района были привлечены к ответственности", – заявил Нурымбет Сактаганов.

Сейчас, по его словам, через кадровую службу проводятся занятия, чтобы госслужащие больше не допускали такие моменты.

"Аким Шиликтинского сельского округа не уволен с работы – его на выборах избрали, дали ему строгий выговор, и аким района также привлечен к такой же ответственности. Он также оплатил штраф за нецензурную речь в общественном месте", – резюмировал глава региона.

Ранее в акимате ВКО прокомментировали произошедшее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Аким ВКО ответил на просьбы о переводе времени в регионе
12:34, Сегодня
Аким ВКО ответил на просьбы о переводе времени в регионе
Аким орал и матерился на встрече с жителями
11:06, 08 октября 2025
Аким орал и матерился на встрече с жителями
Нурымбет Сактаганов назначен новым акимом ВКО
12:40, 17 февраля 2025
Нурымбет Сактаганов назначен новым акимом ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: