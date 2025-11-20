Аким орал и матерился на встрече с жителями в ВКО: как наказали чиновника

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года прокомментировал резонансные случаи нарушения этики госслужащего в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел с акимом Шиликтинского сельского округа Зайсанского района Куанышем Толеуханом. На распространяемых в соцсетях кадрах он кричит во время перепалки на встрече с населением и в какой-то момент переходит на нецензурную речь. Журналисты поинтересовались, как наказали чиновника.

"Естественно, я, как аким области, противник таких случаев со стороны государственных служащих. После этих инцидентов были незамедлительно проведены служебные проверки, и Департамент по госслужбе рассмотрел эти вопросы и внес предписания нам, в соответствии с которыми мы привлекли к ответственности и акима сельского округа, и руководителя Управления спорта – они получили строгие выговоры. И также курирующий мой заместитель и аким соответствующего района были привлечены к ответственности", – заявил Нурымбет Сактаганов.

Сейчас, по его словам, через кадровую службу проводятся занятия, чтобы госслужащие больше не допускали такие моменты.

"Аким Шиликтинского сельского округа не уволен с работы – его на выборах избрали, дали ему строгий выговор, и аким района также привлечен к такой же ответственности. Он также оплатил штраф за нецензурную речь в общественном месте", – резюмировал глава региона.

Ранее в акимате ВКО прокомментировали произошедшее.